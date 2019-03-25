2019-03-25T10:45:10+03:00
Общество

«Ей всего лишь три годика». Пермячка покорила Максима Галкина идеальным музыкальным слухом

Варвара Колчанова знает, что такое банджо, там-там и волынка
Елена КОНОВА
Поделиться:
Варя с удовольствием разговаривала с Максимом Галкиным. Скриншот из шоу "Лучше всех"Варя с удовольствием разговаривала с Максимом Галкиным. Скриншот из шоу "Лучше всех"
Изменить размер текста:

В шоу «Лучше всех!» выступила 3-летняя Варвара Колчанова из Перми. В свои юные года она знает многие музыкальные инструменты - и то, как они звучат, и как выглядят.

- Откуда ты приехала? - спросил ее Максим Галкин.

- Я приехала с мамой и Викой на самолете, - ответила Варя.

- Когда ты выйдешь из номера гостиницы и сядешь в самолет, куда ты полетишь? - продолжал спрашивать Максим Галкин

- К папе домой! - ответила Варя.

- А папа где живет? - ведущий не терял надежду узнать город, из которого родом девочка.

- С Гарфилдом, моим котом! - не сдавалась Варя.

Девочка обожает музыку. Скриншот из шоу "Лучше всех"

Девочка обожает музыку. Скриншот из шоу "Лучше всех"

Тогда Максиму Галкину ничего не осталось, как задать тот же вопрос Татьяне, маме Варвары.

- Мы из Перми, - ответила мама.

- Ты знала? - пошутил Максим Галкин.

- Да! - ответила Варя.

Татьяна рассказала, что Варе в детстве включали классическую музыку. Со временем ей стало интересно, как эта музыка получается. Теперь девочка засыпает только под видеообзоры музыкальных инструментов.

Кроме интереса к музыкальным инструментам, у Вари есть еще хобби - акробатика. А в «садике у девочки есть Дима - любимый друг».

Варя очень радовалась подаркам. Скриншот из шоу "Лучше всех"

Варя очень радовалась подаркам. Скриншот из шоу "Лучше всех"

- Давай угадывать музыкальные инструменты, - сказал Максим Галкин и повел Варю к сцене, где стояли картонные копии инструментов. Для девочки включали мелодии, а она угадывала, какой инструмент их воспроизводит.

- Это там-там! А это - аккордеон! Волынка. А это банджо!

За талант Варю наградили медалью, рюкзаком со сладостями и букетом цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Экспедиция «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1» на перевал Дятлова: Как мы с Андреем Малаховым пытались раскрыть тайну века
Известный телеведущий лично побывал на месте трагедии, а наш корреспондент его сопровождала на всем протяжении пути [фото, видео]
Новости 24
В Перми дом, где произошло обрушение кирпичной кладки, обследуют эксперты
На юридической секции Камского форума поднимут острые проблемы рынка недвижимости
В Перми директор управляющей компании присвоил почти 200 тысяч рублей
МЧС Прикамья предупреждает о сильном мокром снеге и гололедице
«Ипотека, женский каблук и возвращение Иваныча». «Реальные пацаны» возвращаются в Пермь из гастрольного тура
«Бил и издевался». В Прикамье осужден отец-скандалист
Пермские кулинары остановились в шаге от призовой тройки на чемпионате поваров Chef a la Russe
«Вытащили машину из оврага». Инспекторы ГИБДД спасли автомобилистов в сильный мороз
«Поспорили из-за девушки». В Перми у ТЦ «Новая Столица» произошла массовая драка подростков
«Бывает трудно и больно». Чемпионка мира Татьяна Иванова из Прикамья восстанавливается после операции на колене
«Обещала передать деньги после сделки и пропадала». В Перми осудят 50-летнюю мошенницу, которая завладевала квартирами
В Перми в 2018 году упала рождаемость и выросла смертность
В Прикамье судебные приставы опечатали столовую, где нашли массу нарушений
В Перми прокуратура проведет прямую линию по вопросам рассмотрения жалоб
В Перми осудили мужчину, который срывал с женщин золотые украшения
Продолжение фильма «Последний богатырь» будут снимать в Пермском крае
«Готовьте документы». В Перми пункты выдачи сертификатов в детские лагеря откроются в апреле