«Ей всего лишь три годика». Пермячка покорила Максима Галкина идеальным музыкальным слухом

В шоу «Лучше всех!» выступила 3-летняя Варвара Колчанова из Перми. В свои юные года она знает многие музыкальные инструменты - и то, как они звучат, и как выглядят.

- Откуда ты приехала? - спросил ее Максим Галкин.

- Я приехала с мамой и Викой на самолете, - ответила Варя.

- Когда ты выйдешь из номера гостиницы и сядешь в самолет, куда ты полетишь? - продолжал спрашивать Максим Галкин

- К папе домой! - ответила Варя.

- А папа где живет? - ведущий не терял надежду узнать город, из которого родом девочка.

- С Гарфилдом, моим котом! - не сдавалась Варя.

Девочка обожает музыку. Скриншот из шоу "Лучше всех"

Тогда Максиму Галкину ничего не осталось, как задать тот же вопрос Татьяне, маме Варвары.

- Мы из Перми, - ответила мама.

- Ты знала? - пошутил Максим Галкин.

- Да! - ответила Варя.

Татьяна рассказала, что Варе в детстве включали классическую музыку. Со временем ей стало интересно, как эта музыка получается. Теперь девочка засыпает только под видеообзоры музыкальных инструментов.

Кроме интереса к музыкальным инструментам, у Вари есть еще хобби - акробатика. А в «садике у девочки есть Дима - любимый друг».

Варя очень радовалась подаркам. Скриншот из шоу "Лучше всех"

- Давай угадывать музыкальные инструменты, - сказал Максим Галкин и повел Варю к сцене, где стояли картонные копии инструментов. Для девочки включали мелодии, а она угадывала, какой инструмент их воспроизводит.

- Это там-там! А это - аккордеон! Волынка. А это банджо!

За талант Варю наградили медалью, рюкзаком со сладостями и букетом цветов.