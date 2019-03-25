Погода на март - 2019 в Перми: такой ранней весны не было больше 20 лет

Прогноз погоды на март - 2019 в Перми радует горожан: весна нынче ранняя. И новая неделя будет такой же теплой, как и предыдущая.

Как рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, средняя температура в течение нескольких дней будет чуть выше нормы, около +1 градуса. Будет активно таять снег, но характер погоды будет несколько неустойчивым.

В понедельник, 25 марта, днем будет около +5 - 6 градусов, но к вечеру возможны дожди, а по краю - сильные снегопады.

Во вторник возможен холодный ветер, до 15 метров в секунду. Днем столбик термометра не поднимется выше +1 - 2 градусов. В среду также будет облачно, возможен мокрый снег.

А вот с четверга, по предварительным прогнозам, погода на март - 2019 в Перми снова будет хорошей. Днем ожидается повышение температуры до +6 градусов.

- Никаких аномалий на этой неделе не ожидается, но в выходные будет снова довольно тепло - до +8 градусов днем, - сообщил Андрей Шихов. - При этом интересно, что в прошлом году конец марта был очень холодным, по краю температура опускалась до -30 градусов.

Судя по всему, отмечают метеорологи, в этом году пермяки могут наслаждаться ранней весной, какой не было больше 20 лет. Есть все предпосылки к тому, что наступает метеорологическая весна.

- С прошлой недели мы наблюдаем среднюю плюсовую температуру, то есть весеннее тепло пришло как минимум на две недели раньше срока, - говорят метеорологи. - Конечно, похолодания еще возможны, но пока нет данных, что вернутся сильные холода.