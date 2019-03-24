В Перми сносят здание с портретом Шевчука из листьев

23 марта в Перми начался снос здания, расположенного на улице Сибирской, 22. Этот дом много значит для жителей города, ведь на нем размещались сразу же два известных арт-объекта.

В 2016 году художник Александр Жунев создал на стене здания портрет лидера ДДТ Юрия Шевчука. Портрет необычный – из желтых осенних листьев. Художник создавал его целых три дня. Арт-объект вызвал бурю положительных эмоций у пермяков. Многие фотографировались на фоне портрета и выкладывали снимки в соцсети. Даже Юрий Шевчук не остался в стороне: на свою страничку в Facebook музыкант перепостил новость о портрете с подписью «Похож. Хорош. Спасибо, Саш.». Кстати, спустя несколько недель Юрий Шевчук приехал с концертом в Пермь и познакомился с Александром Жуневым.

Портрет Шевчука в процессе созданияФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На стене здания разместился еще один арт-объект - надпись «Ваше мнение важно для вас». Его и другие произведения стрит-арта создали молодые активисты летом прошлого года.

Но не так давно стало известно, что здание хотят снести.

- Тут не будут строить детский сад, а возведут гостиницу, - рассказали нам местные жители.

И вот, 23 марта, жители Перми в соцсетях стали делиться фотографиями разрушенного здания.