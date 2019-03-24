«Что с людьми творится?» В Прикамье спасли щенка, который с веревкой на шее бегал за прохожими

Врачи ветеринарной клиники спасли белоснежного щенка с огромными глазами. Он бегал по улицам города Оса за прохожими и просил помощи. На шее у щенка была веревка.

- У нашего знакомого родила собака, всех щенков раздали новым хозяевам, - рассказывает Елена Филимонова, супруга владельца клиники. – Проходит пару месяцев, и вдруг к нам в клинику приносят красавца-щеночка с настоящей удавкой на шее. Оказывается, он бегал по улице за прохожими. Кто-то из них решил помочь малышу и принес его к нам.

Веревка мешала дышать щенку, сдавливая шею при движении. Врачи сняли удавку и стали искать малышу дом.

- Как только мы выложили пост в группу, к нам обратился хозяин мамы-собаки, - продолжает Елена. – Он узнал своего щенка и без раздумий забрал его обратно.

«Что с людьми творится?», «Посмотрите в глаза хвостика, сколько в них страха!», «Жестокости нет предела», - возмущаются в социальных сетях жители Осы.