2019-03-23T15:32:19+03:00
Происшествия

"Пулю доставать нельзя". Директору школы, где пятиклассник прострелил ногу 12-летней девочке, объявят выговор

Также к дисциплинарной ответственности привлекут начальник отдела образования и главного врача больницы
Вероника РАНГУЛОВА
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Врачи решили, что делать ребенку операцию - очень рискованноВрачи решили, что делать ребенку операцию - очень рискованноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В прокуратуре Березников озвучили результаты проверки, которую проводили после инцидента в одной из школ города. Напомним, ЧП случилось в начале марта. Пятиклассники Маша и Артем (имена детей изменены, - Ред.) готовились к городской игре «Зарница» и перед уроками решили зайти в спортзал, пострелять.

Учительница физкультуры Ирина Истомина дала детям спортивную винтовку, а сама ушла в тренерскую за мишенью. Через 10 секунд раздался выстрел. Оказалось, что мальчик решил перезарядить оружие и случайно нажал на курок. Пуля попала в ногу Маши с расстояния в полтора метра.

Только через три часа школьница заметила на ноге кровь и прибежала в учительскую. Педагоги обработали ранку перекисью, вызвали в школу родителей и решили, что вызывать «скорую» необходимости нет. Все подумали, что пулька прошла рикошетом – ранка казалась совсем невинной.

Болячка не затягивалась, и тогда родители сводили Машу на рентген. Выяснилось, что пуля попала внутрь. Причем настолько глубоко, что извлечь ее врачи не могут.

Как сообщили хирурги, пулю лучше не доставать - есть большой риск повредить сосудисто-нервные образования. Медики полагают, что со временем организм купирует инородный предмет, либо через какое-то время начнется его отторжение.

Сейчас Маша чувствует себя полностью здоровой и посещает занятия и в школе, и в спортивной секции.

Тем временем, в прокуратуре Березников сообщили, что проверка по факту ЧП продолжалась две недели. Результаты такие: учитель физкультуры грубо нарушила технику безопасности, оставив детей без присмотра и наедине с оружием.

Как рассказали в прокуратуре каналу ТНТ-Березники, школьные учители не вызвали для пострадавшего ребенка "скорую", а в школе по неясным причинам не было в этот день медика.

По результатам проверки к дисциплинарной ответственности будут привлечены директор школы, начальник отдела образования администрации Березников и главный врач местной городской больницы. Скорее всего, они получат выговор.

Раньше в школе также сообщали, что учитель физкультуры будет уволена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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