"Двадцать ударов гвоздодером". В Прикамье жестоко избили 37-летнего журналиста

Нападение на Андрея Кобзева, журналиста районной газеты "Вперед" в Октябрьском районе Пермского края, произошло в четверг, 21 марта, около девяти часов вечера.

- Вечером ему позвонил знакомый и предложил выйти на улицу, - сообщил местный общественник Альберт Халимов. - На крыльце пятиэтажки сотрудник редакции внезапно получил более двадцати ударов гвоздодером по разным частям тела.

Утром 37-летний журналист обратился в больницу и написал заявление в полицию. Эксперты составили акт, что травмы потерпевшему были нанесены тяжелым тупым предметом.

- Я попытался выйти на связь с журналистом, но от видеозаписи он отказался, пояснив, что в данное время находится в больнице, - написал в соцсетях Альберт Халимов. - А нападение совершил его бывший друг-таксист на почве личных неприязненных отношений. Спасли бедолагу продавцы магазина «Стекляшка». Дальше драка проходила на центральной улице Советская в поселке Сарс. Сколько может продолжаться октябрьский беспредел? Думаю, коллеги журналиста это так просто не оставят. Да и стражи порядка, как ни странно, в течение двух часов уже опросили всех свидетелей.

По словам Халимова, в настоящее время против таксиста решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям - нанесение побоев и угроза расправы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, по данному факту проводится проверка. Уже установлено, что нападение не связано с профессиональной деятельностью потерпевшего.

По одной из версий, причиной конфликта стала ревность.