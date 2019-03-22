«Что вы со мной сделали?» Учительнице математики из Прикамья в кафе оторвало палец стулом

- Я от шока даже говорить не могла, - плачет Юлия Черноусова. - Коллеги нашли мой палец и положили в контейнер, но врачи все равно не смогли его пришить.

Вечером 15 марта 42-летняя учительница математики Юлия Черноусова пришла на юбилей к коллеге. Праздник проходил в кафе «Версаль» в Кунгуре. Именинницу все поздравляли, дарили подарки.

- Я поздравила коллегу и ушла обратно за стол, - вспоминает педагог. - Когда я села на стул, то подумала, что прищемила палец - в руке появилась резкая боль. А потом я увидела, что у меня на нет фаланги. Видимо, сидение оторвалось от каркаса, а палец попал между ними, когда я садилась.

У Юлии началась дикая паника. Она вскочила и побежала в туалет. Учительница впала в такой шок, что даже не могла закричать и позвать на помощь. Добежав до туалета, она сказала персоналу: «Вызывайте «скорую»!».

- Ко мне в туалет пришла хозяйка кафе, дала серого цвета вату и перекись водорода, - говорит Юлия. - А потом предложила приложить к пальцу замороженное мясо. Я плакала и спрашивала: «Что вы со мной сделали?». Извинений я не услышала.

«Скорую» дожидаться не стали. Один из гостей предложил отвезти Юлию в больницу. Кто-то из педагогов нашел часть пальца, его положили в контейнер. Но врачи не пришили его - в больнице, по словам учительницы, не было хирурга.

- Мне сделали культю и отпустили домой, - продолжает Юлия. - Только спустя дня мне позвонила хозяйка кафе и предложила 30 тысяч рублей компенсации. А чуть погодя позвонил ее юрист, который «снизил» цену до 15 тысяч. Я и так нахожусь в постоянном стрессе, а от этого мне совсем плохо стало. Меня же изуродовали. Я попала в больницу из-за высокого давления, лежала под капельницей. А мне предлагают 15 тысяч рублей. Я буду подавать в суд.

В кафе «Версаль» нам ответила женщина, представившаяся управляющей Татьяной Владимировной.

- Слушайте, она женщина тучная, села на палец - и все…, - сказала Татьяна Владимировна. - После происшествия мы два дня пытались с ней связаться, но не могли. Потом съездили и извинились перед ней. Мы готовы выплатить 50 тысяч рублей компенсации.

- А вы давно проверяли мебель на прочность?

- Официантки всегда все проверяют, - ответила управляющая. - Все у нас в порядке было.