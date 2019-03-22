Лайфхаки для весенней уборки от «Галамарта»

Уборка в квартире – какие первые ассоциации с этим словосочетанием? Долго, муторно, нудно… На самом деле стоит лишь начать – а дальше уже все пойдет как по маслу, что называется, «втянетесь». К тому же в «Галамарте» есть море всяких новеньких хозтоваров, на которые до 2 апреля будет действовать специальная цена – с ними точно дело пойдет веселее.

Опять же, существует множество всяких хитростей, которые помогут и время уборки сократить, и сделать ее более продуктивной. Пользуйтесь на здоровье!

Например, салфетки из микрофибры сами по себе очень удобные, мягкие и к тому же отлично впитывают. Они станут отличными помощниками при мойке окон или зеркал: всего-то надо смешать поровну воду и уксус, смочить салфетку и протереть поверхность. Вуаля – и все готово!

Кстати, сухими салфетками из микрофибры можно регулярно чистить очки – так не останется ни разводов, ни пятен, ни микроцарапин, из-за которых стекла быстро приходят в негодность.

А вот водосгон для стекол отлично подойдет для того, чтобы собрать шерсть от домашних питомцев и пыль с ковров, даже самых пушистых.

Фото предоставлено "Галамартом"

Справится быстрее пылесоса! Ну и по прямому назначению, конечно, пригодится - для мытья зеркал и окон. Поверхность после него останется чистой и сияющей.

Фото предоставлено "Галамартом"

А вот с обычным мылом можно придумать очень много всего:

· Положите кусочек мыла в обувь на ночь, чтобы избавиться от неприятного запаха;

· В садово-огородный сезон (который вот-вот начнется), чтобы ногти оставались чистыми, просто проведите им по мылу так, чтобы оно осталось под ногтями. Потом просто смоете – и никакой въевшейся грязи не останется;

· Если, например, на куртке застряла молния, просто проведите по ней мылом, и она будет легче скользить;

· Если случайно разбили бокал, надавите кусочком мыла на мелкие осколки, и вы легко их соберете.

Фото предоставлено "Галамартом"

Иначе говоря, способов его применения множество, так что запаситесь мылом, так сказать, «на все случаи жизни», особенно, когда цена на него в «Галамарте» – всего 6 рублей (действует до 2 апреля).

Та же история с влажными салфетками: такая простая вещь, а сколько способов применения:

· Можно протирать ими кисти для макияжа – это также эффективно, как и их полноценное мытье;

· После окрашивания ногтей, если лак остался на коже, быстро протрите следы влажными салфетками, и они исчезнут;

· Можно убрать статическое электричество волос, просто проведя по ним влажной салфеткой;

· Если на одежде остались белые следы от дезодоранта, потрите их влажной салфеткой, и одежда вновь чистая.

· Ну и, конечно, ими очень удобно протирать пыль с поверхностей – так, обязательно регулярно «прорабатывайте» ими мобильный телефон, на котором скапливаются миллионы бактерий.

Фото предоставлено "Галамартом"

В общем, подобных хитростей и лайфхаков существует множество, что очень радует – они действительно способны облегчить жизнь любой хозяйке. А за разными мелочами - швабрами, окномойками, салфетками, средствами для мытья - приходите в «Галамарт»! Цены здесь очень приятные, да и выбор огромный.

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