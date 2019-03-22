Собачий приют в Перми топит талой водой из нелегального снежного полигона

Еще в начале марта руководитель пермской станции скорой помощи для животных Семен Филипповский бил тревогу.

- Машины возят снег на нелегальный снежный полигон, совсем рядом с нашей станцией, в сотне метров от Камы, - сообщал он. – Начнется потепление, и помещения с нашими питомцами затопит грязной талой водой, которая к тому же будет стекать и в реку. Мы написали письмо в городское управление внешнего благоустройства, в природоохранную прокуратуру.

Как позже сообщил Семен Филипповский на своей странице ВКонтакте, из управления благоустройства пришел ответ-отписка, смысл которой сводился к тому, что снег на полигон никто не возит.

- Из ответа выходило, будто сотни тонн снега упали рядом с нашей станцией с неба, - говорит он. - Ситуация складывается, как в рассказе Зощенко, когда комиссия пришла по жалобе об угаре, исходящем от печки, и убеждала всех, что угара нет. Пока всех членов комиссии не увезли на «скорой» с отравлением.

Но к делу подключилась природоохранная прокуратура, а телевизионщики с телеканала «Рифей» показали в эфире сюжет о ситуации возле станции помощи животным.

И со снежного полигона, которого якобы не существовало, стали вывозить снег - по ночам, «КамАЗами». Волонтеры сняли этот процесс на видеокамеру.

Тем не менее, на полигоне остается большое количество снега. Его обильное таяние уже привело к тому, что волонтерам приходится вручную вычерпывать воду со станции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/698622" frameborder="0"></iframe> Волонтеры сняли на видео, как в Перми с полигона вывозят снег.

- Грязные потоки воды текут из прогулочного дворика в помещения, - прокомментировал выложенные в соцсети фотографии Семен Филипповский. - Они представляют реальную опасность для наших животных и для экологии Камы.