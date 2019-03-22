2019-03-22T07:05:22+03:00
Общество

Собачий приют в Перми топит талой водой из нелегального снежного полигона

Власти пытались убедить волонтеров, что грязный снег там никто не складирует, но ночью его начали вывозить «КамАЗами» [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Грязная вода затекает в помещения станции. Фото: страница ВК Семена Филипповских.Грязная вода затекает в помещения станции. Фото: страница ВК Семена Филипповских.
Изменить размер текста:

Еще в начале марта руководитель пермской станции скорой помощи для животных Семен Филипповский бил тревогу.

- Машины возят снег на нелегальный снежный полигон, совсем рядом с нашей станцией, в сотне метров от Камы, - сообщал он. – Начнется потепление, и помещения с нашими питомцами затопит грязной талой водой, которая к тому же будет стекать и в реку. Мы написали письмо в городское управление внешнего благоустройства, в природоохранную прокуратуру.

Как позже сообщил Семен Филипповский на своей странице ВКонтакте, из управления благоустройства пришел ответ-отписка, смысл которой сводился к тому, что снег на полигон никто не возит.

- Из ответа выходило, будто сотни тонн снега упали рядом с нашей станцией с неба, - говорит он. - Ситуация складывается, как в рассказе Зощенко, когда комиссия пришла по жалобе об угаре, исходящем от печки, и убеждала всех, что угара нет. Пока всех членов комиссии не увезли на «скорой» с отравлением.

Но к делу подключилась природоохранная прокуратура, а телевизионщики с телеканала «Рифей» показали в эфире сюжет о ситуации возле станции помощи животным.

И со снежного полигона, которого якобы не существовало, стали вывозить снег - по ночам, «КамАЗами». Волонтеры сняли этот процесс на видеокамеру.

Тем не менее, на полигоне остается большое количество снега. Его обильное таяние уже привело к тому, что волонтерам приходится вручную вычерпывать воду со станции.

Волонтеры сняли на видео, как в Перми с полигона вывозят снег.

- Грязные потоки воды текут из прогулочного дворика в помещения, - прокомментировал выложенные в соцсети фотографии Семен Филипповский. - Они представляют реальную опасность для наших животных и для экологии Камы.

Из-за потопа на пермской станции помощи животным приходится вычерпывать воду. Видео: страница ВК Семена Филипповских..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми глыба снега чуть не придавила женщину с коляской
В Пермском крае стартовала акция «Счастливый автоплатёж»
«Решетников услышал болельщиков». Краевые власти собираются взять под контроль ситуацию в «Молоте-Прикамье»
Дополнительно почти 10 млн рублей будет направлено на вывоз снега из Перми
Пермский «Амкар» не получил от Международной федерации футбола 314 тысяч долларов за выступавшего на чемпионате мира игрока
«Это недальновидность украинского руководства». Экс-главу Перми Игоря Сапко включили в санкционный список
Пермский край оказался среди аутсайдеров рейтинга по благоустройству
«Не только соль с песком». В Перми следующей зимой улицы будут посыпать противогололедными реагентами
Жительница Новгорода продавала пермским пенсионерам «чудесные» фильтры для воды
В Перми маму учениц, которые не ходят в гимназию из-за отсутствия Манту, решили не штрафовать
Пермский уличный художник разрисовал памятник ЮНЕСКО в Черногории
«Выбежал на середину дороги». 7-летний мальчик из Перми спас котенка, которого выкинули из машины
«Нормальный так не поступил бы». 20-летний парень из Перми рассылает друзьям бывшей девушки ее обнаженные фото
На Камском форуме начнут разрабатывать стандарты «Умного города» для Перми
В Прикамье мужчина убил брата за выпивку
«ФОРА-БАНК» вошел в список самых надежных банков России, составленный Forbes
Эксперт РА оценило рейтинг надежности российской компании «Талан» на уровне ruBB
«Хотел помочь девушке». Пермского водителя ограбили в Ижевске вооруженные бандиты
В Перми начальник колонии получил более 200 тысяч рублей от заключенных
Два пермяка шли в магазин и провалились в яму
Пермская полиция ищет виновника аварии
В Прикамье мужчина в маске ограбил магазин
В Прикамье в ДТП погибла 38-летняя женщина
В Перми из торгового центра «Шоколад» эвакуируют посетителей
В Прикамье мужчине, который вступился за жену, дали три года
В центре Перми сбили пешехода
В Чайковском задержан рецидивист, который хотел украсть продукты
В Пермь приедет легендарный хоккеист