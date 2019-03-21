2019-03-21T20:05:52+03:00
Звезды

В Прикамье будут сниматься Евгений Миронов и Федор Бондарчук

Они сыграют в фильме «Сердце Пармы»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Федор Бондарчук сыграет Ивана III.Федор Бондарчук сыграет Ивана III.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Наконец стало известно, кто сыграет главные роли в фильме «Сердце Пармы», который будут снимать в Губахе. Продюсер картины, глава кинокомпании «Профит» Игорь Толстунов рассказал об этом во время защиты проекта, претендующего на господдержку от Фонда кино.

- Главные герои фильма: Александр Кузнецов - князь, Елена Ермакова - это дебют в кино актрисы из Улан-Удэ, она сыграет Тичерть. Креститель Пармы - Евгений Миронов, епископ Пермский Иона. Иван III - Федор Сергеевич Бондарчук, - приводит ТАСС слова Игоря Толстунова.

Напомним, что «Сердце Пармы» - самый известный роман Алексея Иванова. Он вышел в 2003 году и принес начинающему писателю широкую известность. Книга рассказывает о покорении Москвой языческой Перми Великой в ХV веке. Сюжет романа основан на реальных событиях, но написан он в стиле исторического фэнтези.

Режиссер фильма - Антон Мегердичев, который снял знаменитый фильм о спорте «Движение вверх».

ИСТОЧНИК KP.RU

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