«Лежал в больнице совсем один». В шоу «Пусть говорят» показали сюжет о 1,5-годовалом малыше из Перми, которого избили и выставили на балкон

В программе «Пусть говорят» вышел сюжет о 1,5-годовалом Пете из Перми (имя изменено - прим.ред.), которого любовник матери избил и выставил на балкон в -10 градусов мороза.

Напомним, это случилось после мартовских праздников. Соседка Пети и его мамы, 23-летней Анастасии, увидела, что по коридору ходит неадекватный молодой человек. А потом он открыл двери, вытащил из квартиры коляску и скинул ее с балкона. Соседка испугалась, что ребенок или остался в квартире, или был в коляске, и вызвала полицию и «скорую».

- Малыш стоял на балконе без одежды, - рассказывала она нам. - Когда полиция задерживала этого парня, выяснилось, что он сожитель матери ребенка. А сама Анастасия пришла только под утро пьяная. Соседка сказала: «Твоего ребенка избили!». А девушка просто закрыла дверь и легла спать.

Задержание Павла. Фото соседки семьи

Малыш в это время находился в больнице. В эфире шоу выступила Оксана Бондаренко, которая лежала в одной больнице с Петей.

- Мальчик был весь синий, в зеленке, - говорит Оксана. - Около губы - шов. Мы проходили мимо его палаты и удивились, что такой малыш лежит один. Его мама приехала только вечером, около 9 часов, хотя ребенка привезли еще утром.

24-летнего повара Павла, сожителя Анастасии, еще 15 марта заключили под арест на два месяца. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

- Мы вместе работали полтора года, - говорил на программе Владимир Лебедев, бывший коллега Павла. - Обычный, адекватный парень.

Анастасия на шоу не приехала, но в эфире прозвучала речь ее отца. Оказывается, он был не в курсе, что она жила с молодым человеком.

- Если бы я был рядом, я бы этого упыря…, - высказался мужчина. - Она на день рождения ушла тогда. Говорила, что Павел с ребенком часто оставался. Ну, приди ты, дай ей по морде. Но чтобы на ребенка руку поднять... Я так понял, что он (Павел - прим.ред.) под наркотиками был. Настя сказала, что у него в моче нашли какое-то вещество.

Сейчас органы опеки будут рассматривать вопрос о лишении Анастасии родительских прав. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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