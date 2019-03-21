2019-03-21T15:22:31+03:00
Происшествия

«Ребенка нет, а они живут и дышат». Мама парня, которого отморозки забили битой в Перми, недовольна приговором

Четверым отморозкам дали в сумме 54 года [аудио, видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Подсудимые избивали людей из-за долга в 50 тысячПодсудимые избивали людей из-за долга в 50 тысячФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Хочу попросить прощения у матери потерпевшего. Я извиняюсь за то, что так получилось. Я не хотел, чтобы он умер, - во время последнего слова подсудимые повторяли одни и те же фразы и просили суд назначить им «не очень суровое наказание». У одного из них вырвалось даже что-то вроде «я больше не буду». Как будто его застукали за детской шалостью.

Между тем за одну ночь эти четверо молодых парней серьезно покалечили двух человек, а третьего забили до смерти.

В апреле двое 20-летних закамцев - Евгений Баландин и Кирилл Смирнов - пытались вскрыть чужой автомобиль, чтобы выкрасть лежащие в нем вещи. Но попались. Владелец машины потребовал с них за ущерб 50 тысяч рублей. Единственным способом достать деньги они сочли грабеж. Обратились к давнему приятелю – Юрию Ахлюеву, который только что вышел по УДО из колонии, куда его отправили за угоны и кражи. Он и предложил подкарауливать у ночных клубов подвыпивших посетителей. Четвертым позвали Алексея Тупикина.

Мама Рустама говорит о погибшем сыне

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Юрий Ахлюев вышел на свободу по УДО за 2 месяца до нападений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юрий Ахлюев вышел на свободу по УДО за 2 месяца до нападенийФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вечером в день Победы Баландин на отцовском автомобиле «Джили» вывез закамскую четверку в центр Перми.

Первыми их жертвами стали двое жителей Казани, приехавшие в Пермь на работу. Те решили в праздник посидеть в ночном клубе на Перми-1. А когда вышли оттуда, за их такси поехала темная «Джили».

Таксист высадил своих пассажиров на улице Кронштатской и поехал дальше. Подвыпившие мужчины направились к своему дому, но успели пройти только несколько шагов. Ахлюев окликнул одного из них, а когда тот обернулся, ударил его по голове бейсбольной битой. Мужчина очнулся потом уже только в отделении нейротравмы.

Второй успел отбежать. Но Смирнов с Ахлюевым догнали его во дворе дома. И Ахлюев несколько раз ударил свою жертву битой по голове и телу. Потом отморозки обшарили карманы обоих мужчин. Добыча оказалась небольшой - около 3 тысяч рублей, банковские карты, телефоны, часы, зажигалка.

Воодушевленные расправой над казанцами, они решили продолжить «отрабатывание» клиентов клубов. И вновь поехали за такси, увозящим троих посетителей ночного клуба.

Но пассажиры того такси поехали не домой, а в ресторан «Горный хрусталь», что и спасло их от грабителей. Те собирались вновь вернуться на Пермь-I, но тут увидели на ночной улице одинокого прохожего. Молодой парень шел и разговаривал по телефону.

24-летний Рустам Абдалов возвращался домой после работы. За плечами у него был рюкзак с ноутбуком, в руке - айфон. Ахлюев выскочил из машины, догнал Рустама и уже отработанным способом ударил его сзади битой по голове. Парень упал, выронив айфон, Ахлюев пытался снять с него рюкзак, но тот зацепился лямками за плечо. Ахлюев наносил удар за ударом и кричал:

- Деньги давай!

Но Рустам уже только хрипел.

К избиению присоединились Смирнов и Тупикин. Им удалось стащить с парня рюкзак с ноутбуком. Они подняли упавший телефон, забрали бумажник с банковскими карточками.

Бойню остановило только подъехавшее к «Горном хрусталю» такси. Свет фар спугнул грабителей, они заскочили в свою машину и уехали, оставив окровавленного парня проломленной головой и перебитыми ногами. 21 мая Рустам скончался в реанимации.

А отморозков задержали уже на следующий день. После задержания все они признались в преступлениях, но каждый из подельников старался свалить основную вину на других.

Суд приговорил Ахлюева к 16 годам 4 месяцам в колонии строгого режима, Смирнова - к 15 с половиной годам, Баландина - к 10 годам, Тупикина - к 12 годам. После отбытия основного наказания им еще будет ограничена свобода на срок от 1 года до полутора. Также всем придется заплатить штрафы в пользу государства и компенсировать моральный вред пострадавшим.

- Сроки, к которым их приговорили, меня не устраивают, - с горечью отметила мама Рустама Алевтина Абдалова. - Ребенка-то нет. А они живут и дышат.

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Приговор для банды разбойников из Перми. Видео: ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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