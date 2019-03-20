«Давайте проведем флешмоб с обнимашками!» В Прикамье придумали, как поддержать девушку-аниматора, над которой целый час издевались пьяные подростки

Как уже писала «КП», в Березниках два пьяных подростка напали на девушку-аниматора в оранжевом ростовом костюме.

Та постоянно стоит в костюме рыжего лисенка перед местным торговым центром, в фирменном стиле которого – оранжевый цвет. Почему-то горожане считают, что она одета в костюм кота, хотя на самом деле это все-таки лисенок.

Дикий случай издевательства над девушкой-антматором попал на видеокамеру наблюдения, кадры видеозаписи разошлись в соцсетях. На них видно, как двое подростков пристают к девушке, дергают за хвост рыжего лисенка, сбивают на землю его голову. Все это продолжается долгое время. При этом парни попивают пиво. В конце концов, девушка уходит внутрь торгового центра и возвращается с газовым баллончиком.

Момент нападения на девушку-аниматора. Фото: скриншот с видеокамеры

Только струя перцовой жгучей жидкости заставляет подростков ретироваться. Но они продолжают дебоширить в торговом центре. Одного из них, в конце концов, увозят в полицию, другого – в больницу, с ожогами лица от едкой жидкости из баллончика.

А в местных соцсетях разгорается целая дискуссия. Пользователи соцсетей, в частности, группы ВК "Все Березники", рассуждают, как не допустить подобных историй впредь: кто-то высказывает опасение, что нападения на беззащитных аниматоров могут стать модой. Горожане предлагают различные способы, как наказать хулиганов.

- Можно в ростовой костюм нарядить боксера и подождать их, - советует один из посетителей странички ВКонтакте «Все Березники».

Я обнимаюсь с лисенком! Фото: группа ВК "Все Березники".

Но затем кто-то подает счастливую идею.

- А давайте устроим в городе флешмоб, - предложил один из пользователей соцсети. – Пусть горожане подходят к девушке-антиматору и обнимаются с ней, делают селфи.

Это предложение получило горячую поддержку. И соцсети вскоре наполняются фотографиями-обнимашками с рыжим лисенком.

Я и лисенок. Фото: группа ВК "Все Березники".

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