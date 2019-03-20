«Спрашивала у соседей, где наточить топор» Жительницу Прикамья, которая убила 18-летнюю красавицу-дочь, отправили на принудительное лечение

49-летнюю жительницу Чайковского Татьяну Д., которая в августе 2018 года зарубила топором 18-летнюю дочь Юлию, отправили на принудительное лечение.

Напомним, трагедия произошла в одной из квартир в Чайковском. Татьяна, поссорившись с дочерью, позвала ее домой якобы помириться. Юлия поговорила с мамой и легла спать. В это время Татьяна взяла топор и убила девочку, спрятав тело за диван. Как потом нам рассказали соседи, за пару месяцев до убийства женщина ходила среди частных домов и спрашивала у жителей, где наточить топор.

После совершения убийства Татьяна пошла к соседке, оставила ей телефон и ключи, а потом уехала в Ижевск. Там ее задержали полицейские. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Знакомые и родственники считали, что трагедия произошла из-за ухудшений в психическом здоровье Татьяны. Когда дети были еще маленькими, она могла купить 10 кружек или 5 шуб, которые никак не использовала в быту. Но тогда никто не понял, что это был первый "звоночек".

Юля планировала поступить на юридический. Фото из соцсетей

- А еще два года назад у мамы случился микро-инсульт, после чего она начала вести себя странно, - рассказывал Сертан, брат Юлии. - Как-то раз Юля в шутку ей сказала: «Чего лежишь, как инвалид? Вставай уже». Это была просто шутка, но с тех пор мама постоянно цеплялась к сестре.

Следствие длилось с августа, но закончилось только в конце января.

- Экспертиза показала, что женщина невменяема, - сообщили нам в следственном комитете Чайковского. - Материалы уголовного дела отправлены на проверку в прокуратуру. После того, как будет утверждено обвинительное заключение, дело передадут в суд.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, с учетом выводов комиссии психиатров о невменяемости женщины, суд освободил Татьяну Д. от уголовной ответственности.

- Суд применил к ней принудительную меру в виде лечения в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением, - добавили в ведомстве.

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