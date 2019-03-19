2019-03-19T13:43:57+03:00
Туризм

Из Перми появились прямые рейсы в Болгарию и Тунис

Также летом можно будет улететь в турецкую Аланию
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Из Перми откроют чартерные рейсы на зарубежные курортыИз Перми откроют чартерные рейсы на зарубежные курортыФото: Олег УКЛАДОВ
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Пора планировать летний отпуск. В расписании международного аэропорта «Пермь» появились прямые чартерные рейсы в Болгарию, Тунис, а также в турецкую Аланию.

Рейсы в болгарский курорт Бургас будет выполнять авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing 757. Полеты будут проходить раз в 11 дней с 8 июня по 21 сентября. Вылеты из Перми в 15.30. Время в пути 4 часа 45 минут.

В тунисский аэропорт Энфиду будут летать самолеты двух авиакомпаний Royal Flight и Azur Air. Полеты будут проходить с 25 мая по 15 октября. Рейсы Royal Flight состоятся в 14.20, время в пути – 5 часов 40 минут. Самолеты Azur Air будут вылетать в 15.30, время в пути – 6 часов 10 минут.

В турецкую Аланию рейсы собирается выполнять авиакомпания Royal Flight. Самолеты Boeing-737 будут летать раз в 10 дней с 25 мая по 23 сентября.

Также в Турцию, но уже в более привычную для пермяков Анталью, чартерные рейсы организуют авиакомпании Nordwind Airlines, Red Wings, «Икар», Royal Flight и Azur Air. Полеты будут проходить практически ежедневно вплоть до 25 октября. Время в пути от 4 часов до 4 часов 35 минут.

Туроператоры уже продают путевки и в Грецию, на остров Крит. Но этих рейсов в расписании пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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