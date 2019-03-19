Куда сходить с детьми в школьные каникулы в марте 2019 в Перми

Каникулы в «Октябре»

Детский развлекательный центр «Октябрь» предлагает сразу несколько вариантов, как весело и интересно провести время.

«Театральный переполох» - дневной лагерь для детей от 7 до 12 лет, в котором есть возможность узнать закулисную жизнь театра. Каждый день ребята под руководством опытных педагогов будут осваивать новую театральную профессию: художника, актера, режиссера, гримера, хореографа.

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Школьники изучат сценический бой, хореографию, сценическую речь и актерское мастерство. Научатся создавать театральных кукол, рисовать грим, делать декорации и ставить спектакли.

Лагерь рассчитан на 5 дней, он будет работать с 25 по 29 марта, с 8 до 19 часов.

«Круче всех в Октябре» - подведение итогов шоу-конкурса для талантливых ребят, приуроченного ко Дню рождения «Октября». Выступления лучших из лучших состоятся на сцене «Октября» с 25 по 31 марта.

День рождения Октября - 31 марта в течение всего дня гостей центра ждет множество сюрпризов: розыгрыш подарков, танцевальный флешмоб, мыльное шоу, бумажная дискотека, конкурс рисунков, магическое шоу и многое другое.

Все подробности можно узнать на сайте - http://october.perm.ru

Развлекательный центр «Октябрь», Комсомольский проспект, 46

Работает ежедневно с 10 до 21 часа (по понедельникам – с 14.00)

Новая программа в цирке

Не пропустите новую программу в пермском цирке – с участием артистов цирка Никулина и цирка Кении.

Зрителей ждут великолепные трюки, красочный ямайский шоу-балет, канадские медведи, нильские крокодилы, австралийские страусы, гигантские египетские верблюды и другие экзотические животные.

А еще – много ярких и веселых моментов, современное техническое световое, лазерное и звуковое оформление и зрелищное шоу.

Пермский цирк, улица Уральская, 112

23, 24, 30 и 31 марта, начало сеансов – 12.00, 16.00

Билеты: 600 – 1500 рублей.

История одного волшебства

В театре кукол – премьера нового спектакля. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» - это сказочная повесть-гротеск Эрнеста Гофмана.

Добрая фея заколдовывает из жалости уродливого телом и душой малыша Цахеса, да так, что все вокруг перестают замечать его безобразности. Теперь люди тянутся к нему. Любое достойное похвалы дело, совершенное в его присутствии, приписывается ему, Цахесу. И наоборот, стоит ему сделать что-либо отвратительное или постыдное - в глазах присутствующих сделавшим мерзость кажется кто-то другой и чаще всего тот, кто больше всех пострадал от этой выходки.

И только один человек - поэт Бальтазар - видит все происходящее в истинном свете. Нашему меланхоличному герою придется заручиться поддержкой друзей, противостоять злобному уродцу и сорвать с него лицемерную маску, чтобы показать людям истинное лицо недостойного человека.

Театр кукол, улица Сибирская, 65

23 марта в 13.30

Билеты: 250 – 500 рублей.

Парк научных развлечений

В этом интерактивном музее занимательной науки будет интересно детям любого возраста. Здесь представлены экспонаты, при помощи которых школьники могут познавать законы физики и химии, математики и геометрии в игровой форме.

Улица Восстания, 35

Ежедневно с 10 до 20 часов.

Катания в «Орленке»

Каждое воскресенье во Дворце спорта «Орленок» проходят открытые тренировки на крытом катке. Перед посещением необходимо зарегистрироваться по телефону 215-52-59.

Катания проходят с 16 до 18.45. За это время проходят три сеанса, каждый – по 45 минут. Также работает прокат и заточка коньков.

Дворец спорта «Орленок», улица Сибирская, 47

24 и 31 марта, с 16 до 18.45

Билеты: 200 – 300 рублей.

Катания на паровозе

Пермяков приглашают прокатиться по туристическому маршруту на паровозе. Он следует от вокзала Пермь II до Левшино и обратно.

Время в пути – около двух часов.

23 и 30 марта в 10.00

Билеты: 1160 рублей.

Покорми тигренка и выгуляй северного оленя

Весь март в пермском зоопарке каждую пятницу, субботу и воскресенье проходят показательные кормления тигрят (начало в 15.00) и прогулки с северным оленем (в 14.00).

Пермский зоопарк.Фото: Юлия Лоза

А еще в субботу и в воскресенье, с 12 до 15 часов, будет работать контактный зоопарк в павильоне экзотических животных. Можно увидеть «Волшебный сундучок» с перьями птиц, рогами, шерстью медведя, иглами дикобраза и многим другим. Все можно трогать и фотографировать. Пообщаться со свинкой Николь можно будет с 14 до 15 час.

Пермский зоопарк, улица Монастырская, 10

Ежедневно с 10 до 18 часов, билеты: 150 – 250 рублей, дети до 4 лет – бесплатно.

Дом вверх дном

Дом вверх дном – это аттракцион, где все предметы расположены вверх тормашками.

Улица Мира, 11 в

Ежедневно с 10 до 22 часов

Билеты: 200 рублей, до 6 лет – бесплатно.