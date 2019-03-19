Куда сходить с детьми в школьные каникулы в марте 2019 в Перми
Каникулы в «Октябре»
Детский развлекательный центр «Октябрь» предлагает сразу несколько вариантов, как весело и интересно провести время.
«Театральный переполох» - дневной лагерь для детей от 7 до 12 лет, в котором есть возможность узнать закулисную жизнь театра. Каждый день ребята под руководством опытных педагогов будут осваивать новую театральную профессию: художника, актера, режиссера, гримера, хореографа.
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Школьники изучат сценический бой, хореографию, сценическую речь и актерское мастерство. Научатся создавать театральных кукол, рисовать грим, делать декорации и ставить спектакли.
Лагерь рассчитан на 5 дней, он будет работать с 25 по 29 марта, с 8 до 19 часов.
«Круче всех в Октябре» - подведение итогов шоу-конкурса для талантливых ребят, приуроченного ко Дню рождения «Октября». Выступления лучших из лучших состоятся на сцене «Октября» с 25 по 31 марта.
День рождения Октября - 31 марта в течение всего дня гостей центра ждет множество сюрпризов: розыгрыш подарков, танцевальный флешмоб, мыльное шоу, бумажная дискотека, конкурс рисунков, магическое шоу и многое другое.
Все подробности можно узнать на сайте - http://october.perm.ru
Развлекательный центр «Октябрь», Комсомольский проспект, 46
Работает ежедневно с 10 до 21 часа (по понедельникам – с 14.00)
Новая программа в цирке
Не пропустите новую программу в пермском цирке – с участием артистов цирка Никулина и цирка Кении.
Зрителей ждут великолепные трюки, красочный ямайский шоу-балет, канадские медведи, нильские крокодилы, австралийские страусы, гигантские египетские верблюды и другие экзотические животные.
А еще – много ярких и веселых моментов, современное техническое световое, лазерное и звуковое оформление и зрелищное шоу.
Пермский цирк, улица Уральская, 112
23, 24, 30 и 31 марта, начало сеансов – 12.00, 16.00
Билеты: 600 – 1500 рублей.
История одного волшебства
В театре кукол – премьера нового спектакля. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» - это сказочная повесть-гротеск Эрнеста Гофмана.
Добрая фея заколдовывает из жалости уродливого телом и душой малыша Цахеса, да так, что все вокруг перестают замечать его безобразности. Теперь люди тянутся к нему. Любое достойное похвалы дело, совершенное в его присутствии, приписывается ему, Цахесу. И наоборот, стоит ему сделать что-либо отвратительное или постыдное - в глазах присутствующих сделавшим мерзость кажется кто-то другой и чаще всего тот, кто больше всех пострадал от этой выходки.
И только один человек - поэт Бальтазар - видит все происходящее в истинном свете. Нашему меланхоличному герою придется заручиться поддержкой друзей, противостоять злобному уродцу и сорвать с него лицемерную маску, чтобы показать людям истинное лицо недостойного человека.
Театр кукол, улица Сибирская, 65
23 марта в 13.30
Билеты: 250 – 500 рублей.
Парк научных развлечений
В этом интерактивном музее занимательной науки будет интересно детям любого возраста. Здесь представлены экспонаты, при помощи которых школьники могут познавать законы физики и химии, математики и геометрии в игровой форме.
Улица Восстания, 35
Ежедневно с 10 до 20 часов.
Катания в «Орленке»
Каждое воскресенье во Дворце спорта «Орленок» проходят открытые тренировки на крытом катке. Перед посещением необходимо зарегистрироваться по телефону 215-52-59.
Катания проходят с 16 до 18.45. За это время проходят три сеанса, каждый – по 45 минут. Также работает прокат и заточка коньков.
Дворец спорта «Орленок», улица Сибирская, 47
24 и 31 марта, с 16 до 18.45
Билеты: 200 – 300 рублей.
Катания на паровозе
Пермяков приглашают прокатиться по туристическому маршруту на паровозе. Он следует от вокзала Пермь II до Левшино и обратно.
Время в пути – около двух часов.
23 и 30 марта в 10.00
Билеты: 1160 рублей.
Покорми тигренка и выгуляй северного оленя
Весь март в пермском зоопарке каждую пятницу, субботу и воскресенье проходят показательные кормления тигрят (начало в 15.00) и прогулки с северным оленем (в 14.00).
Пермский зоопарк.Фото: Юлия Лоза
А еще в субботу и в воскресенье, с 12 до 15 часов, будет работать контактный зоопарк в павильоне экзотических животных. Можно увидеть «Волшебный сундучок» с перьями птиц, рогами, шерстью медведя, иглами дикобраза и многим другим. Все можно трогать и фотографировать. Пообщаться со свинкой Николь можно будет с 14 до 15 час.
Пермский зоопарк, улица Монастырская, 10
Ежедневно с 10 до 18 часов, билеты: 150 – 250 рублей, дети до 4 лет – бесплатно.
Дом вверх дном
Дом вверх дном – это аттракцион, где все предметы расположены вверх тормашками.
Улица Мира, 11 в
Ежедневно с 10 до 22 часов
Билеты: 200 рублей, до 6 лет – бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU