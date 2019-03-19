«Бабушку не спасли» Родственники пенсионерки, умершей в больнице, обвиняют медиков в бездействии

- Пациенты сказали, что бабушка всю ночь странно храпела или хрипела, но к ней никто не подходил, - говорит внучка скончавшейся пенсионерки Татьяны Светлана. - А когда она замолчала, пациенты испугались и сами позвали врача. Но к этому времени бабушка уже умерла.

Родственники считают, что 71-летняя Татьяна Самкова из села Юрла умерла из-за бездействия врачей. По словам ее дочери, женщину увезли в больницу с подозрением на пневмонию и оставили в палате без врачебного присмотра. В ту же ночь Татьяна Самкова скончалась.

- Мама работала много лет - и в садике, и в пекарне, и в лесу, - рассказывает нам ее дочь Ирина. - Воспитала восьмерых детей, в том числе и меня. И вот такое к ней проявили отношение…

8 марта к Татьяне в гости пришла одна из ее внучек, чтобы поздравить с праздником и помочь ей по хозяйству. Пенсионерка лежала на диване и не могла даже встать с постели. Измерили температуру - она поднялась до 40 градусов.

Дочь умершей в больнице рассказывает, что случилось с ее матерью 00:00 00:00

- Маму забрали в больницу, - говорит Ирина. - Медики «скорой помощи» сказали, что у нее, скорее всего, пневмония. Когда моя племянница с мамой доехали до учреждения, им сказали, что мест нет, надо ждать. Потом место «неожиданно» появилось. К тому времени я подъехала в больницу, помогла маме переодеться и лечь в кровать.

По словам Ирины, единственное, что сделали врачи, - измерили рост и вес пожилой пациентки.

- У мамы уже был инсульт, и когда мы в прошлый раз приезжали в больницу, ей сразу измерили давление и сделали кардиограмму, - вспоминает Ирина. - В этот раз в течение нескольких часов к маме просто никто не подходил. Потом я ушла в магазин за водой. Пока ходила, маме принесли какие-то таблетки.

На ночь Ирина ушла домой, а утром ей позвонили из больницы: «Примите соболезнования, ваша мама скончалась».

- Вскрытие показало, что мама умерла от сердечной недостаточности, а не от пневмонии, - продолжает Ирина. - Значит, ей поставили неверный диагноз.

В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что по факту смерти пациентки проводится проверка. В Кудымкарском следственном отделе также идет доследственная проверка.

- Мы будем оценивать в том числе и действия медиков, - добавили в ведомстве.