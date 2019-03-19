«Пусть чиновники сами попробуют за 40 минут добраться до Закамска!»

Пермские власти собираются серьезно перекроить схему автобусных маршрутов. Основная тенденция: многие из них укоротят, и пассажирам придется пересаживаться с автобуса на автобус. Соответственно, покупая новый билет.

Чтобы хоть как-то скрасить пассажирскую жизнь, в мэрии пообещали распространить на автобусы право на 40-минутную бесплатную пересадку. Сейчас она уже действует в троллейбусах и трамваях.

- С 1 апреля этого года такое право мы распространим на 11 автобусных маршрутов, а с 1 августа 2020 года - на все остальные, - сообщила замглавы города Людмила Гаджиева на заседании экономического комитета гордумы Перми. - То есть через полтора года эта льгота будет действовать на любом виде общественного транспорта. Можно будет пересесть с автобуса на автобус, на троллейбус, на трамвай.

Начиная со дня смеха, бесплатно пересаживаться можно будет на автобусы маршрутов № 3, 7, 11, 23, 34, 36, 37, 46, 60, 62 и 74.

- Получается, этой льготой, если быть реалистами, не смогут воспользоваться многие жители Закамска, микрорайонов Гайва и Молодежный, - забеспокоились депутаты. – Маршруты до них длинные, и добираться до центра порой приходится больше часа. В лучшем случае, пассажирам придется сломя голову бежать на другой маршрут, чтобы успеть. На многих остановках у нас зимой гололед. А мы говорим о каком-то повышении безопасности пассажиров!

Народные избранники попросили увеличить время действия бесплатной пересадки для длинных маршрутов хотя бы до 1 часа. Либо считать его не с момента высадки пассажира из автобуса, а не посадки в него.

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- Надо просто чиновникам сделать исследование «испытано на себе», взять прокатиться до того же Закамска, до других отдаленных районов, - предложили депутаты заместителю главы.

- Можно рассмотреть вариант увеличения льготного времени до 80 минут, - согласилась Людмила Гаджиева. – Допустим, в течение 40 минут действует право бесплатной пересадки, а в последующие 40 минут пассажир платит за билет по сниженному тарифу.

Депутаты поинтересовались, насколько может увеличиться базовая цена за билет?

- Эту ведь льготу надо будет как-то компенсировать, - забеспокоились они.

- Мы представим расчеты по обоснованной стоимости проезда на общественном транспорте позже, - пообещала Людмила Гаджиева.

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