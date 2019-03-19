Встречайте весну вместе с Камской Долиной: выбирайте свою SKODA с выгодой до 250 000 рублей!

С 1 по 31 марта становитесь владельцем практичной модели RAPID с выгодой – до 158 000 рублей, надежной OCTAVIA – с преимуществом до 202 000 рублей и флагманского SUPERB – с экономией до ¼ миллиона рублей.

Для всего модельного ряда ŠKODA действуют привлекательные условия по классическому кредитованию и специальное предложение Simply Clever.

Для моделей RAPID*, KODIAQ** и SUPERB*** в марте ставка составляет 8,9% с первоначальным взносом от 30%*, а для будущих владельцев OCTAVIA действует ставка от 3% с взносом от 15%.****

Для удобного и выгодного обмена вашего автомобиля предлагаем воспользоваться программой “Утилизация/Трейд-ин”. Так, приобретая ŠKODA до 31 марта, вы можете сэкономить до 130 000 рублей!

Кстати, этой весной в акциях участвуют автомобили 2018 и 2019 года выпуска!

С нетерпением ждем вас на тест-драйв вашей новой ŠKODA в автоцентре Камская Долина. До встречи!

Камская Долина

Официальный дилер ŠKODA

Спешилова 105а

+7 (342) 214-84-84

http://skoda-kd.ru

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA Rapid по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка ( в % годовых) при сроке от 12 до 36 месяцев (полный пакет документов) – 12,9% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно), процентная ставка (два документа) - 8,9%, при ПВ от 30%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля - 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках от 13 до 24 мес. – 45%, при сроках от 25 до 36 мес. – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.03.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

**Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA Kodiaq по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес.- 8,9%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (два документа),– 12,9% годовых, при ПВ от 15% (включительно) (полный пакет документов). Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля - 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита от 12 до 36 мес. – 60%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.03.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

***Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA Superb по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка при сроке от 12 до 36 месяцев (полный пакет документов) – 12,9% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно), процентная ставка (два документа) - 8,9%, при ПВ от 30%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля - 20%; максимальный размер при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках от 13 до 24 мес. – 45%, при сроках от 25 до 36 мес. – 40%.Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.03.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

****Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA OCTAVIA по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка при сроке 12 мес. - 3,0%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15%(включительно) при предоставлении полного пакета документов и от 30% при предоставлении двух документов, при сроке от 13 до 36 месяцев (полный пакет документов) – 12,9% годовых, при ПВ от 15% (включительно), процентная ставка (два документа) - 8,9%, при ПВ от 30%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля-20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13 до 24 мес. – 45%, при сроках 25 до 36 мес. – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.03.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.