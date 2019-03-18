«Последний шанс на выздоровление». Пятилетняя Лера может спасти своего старшего братика

Лере Пичкалевой всего пять лет. Но эта крохотная симпатичная девчушка – единственная, кто может спасть 9-летнего Савелия, своего родного брата.

Семья Пичкалевых живет в Чайковском и уже несколько месяцев сражается со страшным врагом – у Савелия обнаружили рак крови.

- Лера для Савелия – не только родная сестра, но и абсолютный генетический близнец, - рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим», который взял мальчика под свою опеку. – А значит, она идеальный донор для пересадка костного мозга.

Эта операция – последний шанс на выздоровление мальчика. Пересадка костного мозга может спасти Савелию жизнь. И главная мечта Леры сейчас – помочь своему братику. Но маленькой девочке очень нужна помощь пермяков.

Как сообщили в «Дедморозим», чтобы пересадка клеток костного мозга от сестры прошла без осложнений, Савелию перед трансплантацией необходимо принимать препараты «Тепадина» и «Треосульфан». Эти лекарства подготовят Савелия к приему здоровых клеток донора.

Общая стоимость лекарств 757 451 рубль. Пересадка назначена на апрель, а значит, на покупку препаратов остается совсем немного времени.

ВАЖНО

Как помочь Савелию

1.Помочь Савелию Пичкалеву можно по ссылке –

https://dedmorozim.ru/campaign/savelij-pichkalyov/?fbclid=IwAR0tElVR-DscLjRoP_pDEFE2HHKBNSeVwwQ4egu3ly_aSiBacQq-ZETKI0A

2.Отправив СМС на номер 7715 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек)

3.В приложении «Сбербанк Онлайн»: «Переводы и платежи» – «Остальное» – найдите в поисковой строке «Дедморозим» (недоступно на iOS)

4.В меню банкомата: «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» —«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»