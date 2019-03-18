«Заразились вирусом в Грузии». С начала года уже семь пермяков переболели корью

С начала года уже семь человек из Перми заразились корью. Среди них – один ребенок, о котором мы уже писали. Полуторагодовалый мальчик не был привит и подхватил опасную инфекцию во время новогодних каникул с родителями в Таиланде.

Еще трое мужчин «привезли» корь из Грузии. Как известно, в странах Европы сейчас особенно тяжелая эпидемиологическая обстановка по кори, ежедневно регистрируются десятки случаев заражения.

Корь очень заразна, она передается воздушно-капельным путем, вирус проникает через слизистую оболочку рта, носа и глаз. То есть заболеть можно даже при контакте с больным в торговом центре или общественном транспорте. Если нет прививки, риск заражения - 95 процентов. При этом инфекция в первую очередь опасна своими осложнениями – энцефалит, слепота, коревая пневмония.

До этого года ситуация по кори в нашем регионе была стабильной. В 2016 и 2017 годах заболевших среди пермяков не было, в прошлом году зарегистрирован один случай, в этом – уже семь.

- Из тех мужчин, которые могли заразиться корью в Грузии, только один сначала прилетел к родственникам в Москву, а оттуда на своей машине приехал в Пермь, - говорит начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов. - Еще двое прилетели на самолете. Теоретически можно предположить, что они могли заразить кого-то по дороге – в самолете, такси, автобусе, поскольку, по нашим данным, остальные заболевшие никуда за пределы Пермского края не выезжали.

Корь заразна уже за 4 дня до появления сыпи и еще 4 дня после окончания высыпаний.

Заведующая кафедры эпидемиологии Пермского медуниверситета Ирина Фельдблюм о кори 00:00 00:00

- Корь коварна тем, что течение болезни напоминает ОРВИ, - объясняет Евгений Вадимович. – У человека повышается температура, появляются насморк, кашель. И только потом появляется характерная сыпь.

Единственный способ защиты от кори – вакцинация. Плановую прививку ставят, когда ребенку исполняется один год, в 6 лет – проводится ревакцинация.

Взрослым людям, если у них нет данных, ставили ли им прививку в детстве, медики рекомендуют привиться до 35 лет. Для тех, кто в группе риска, - это таксисты, медики, работники общепита – до 55 лет.

- Однако нет ничего страшного, если прививку вам поставят повторно и в более старшем возрасте, - говорят в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили, что по распоряжению Главного государственного санитарного врача России принято решение провести так называемую подчищающую иммунизацию против кори на территории всей страны. В Пермском крае иммунизация начнется уже с 1 апреля.

- Будут привиты все жители региона, не болевшие и непривитые против кори раньше, - пояснили эпидемиологи. – Чтобы поставить прививку, достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления медицинского страхового полиса. Прививку ставят бесплатно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Прикамье – более 5,5 тысяч отказников

Одна из причин распространения кори в той же Европе – отказ от вакцинации. Причем среди 67 стран мира Россия по антипрививочным настроениям занимает «почетное» третье место.

По данным пермских эпидемиологов, если в 2008 году в нашем регионе насчитывалось около 1,9 тысяч детей, которые не были привиты от кори, то в 2018 зарегистрировано уже более 5,5 тысяч отказников.

Во всем мире насчитывается как минимум 56 сайтов, пропагандирующих отказ от вакцины, из них половина - отечественные.

- На сегодняшний день информация о прививках в основном базируется из социальных сетей или основывается на собственных представлениях о медицине, - сообщила в эфире радио «КП-Пермь» заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ Ирина Фельдблюм. – Я бы еще согласилась, когда мнение строится на принципах доказательной медицины. Но здесь же все происходит на уровне: «Я слышала, чтобы бывает так, а у моего ребенка было так».

Я полагаю, что нужно на законодательном уровне рассмотреть вопрос об автоматическом изъятии из социальных сетей вредной для общества информации.

Да, у нас правовое государство, у каждого есть право получить прививку или отказаться от нее. Но когда мать отказывается ставить прививку своему ребенку, она лишает его права на здоровье, а в худшем случае – права на жизнь.

С другой стороны, кроме прав, у нас есть ответственность перед обществом. Окружающие люди имеют право жить в здоровой и безопасной среде. Если их будут окружать непривитые от той же кори люди, риск распространения инфекции будет оставаться высоким.

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