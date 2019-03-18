«Вернетесь домой после дня Победы». Жильцы пермского дома, где обрушились перекрытия, не попадут в свои квартиры еще два месяца

В Перми эксперты завершили обследование дома по Революции, 3/1, где в конце января обрушились плиты перекрытия. Специалисты выяснили, что причинами обрушения стали: некачественно сделанные сварные швы, трещины в плитах перекрытия и криво смонтированная опорная балка, на которую опирались эти плиты.

- Мы демонтировали перекрытие в рухнувшей части технического этажа, а также перекрытие над одной из квартир 14 этажа, - рассказал начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов. - В этой квартире также придется разобрать все стены. Затем все будет восстановлено за счет городского резервного фонда. Если будет определен виновник обрушения, то с него затем взыщут деньги за ремонт. Но ни в коем случае не с собственников квартир.

Жильцы дома не смогут вернуться в свои квартиры как минимум еще два месяца.

- Ранее мы планировали переделать только рухнувшую часть, те 9 пресловутых плит, и называли срок завершения работ 1 марта, - отметил Александр Власов. - Потом выяснилось, что необходимо восстанавливать половину перекрытия. Тогда собирались завершить к середине апреля. Сейчас обследование показало, что нужно восстанавливать обе половины. Составлен график до 10-х чисел мая.

Но чиновник не исключил, что возникнет необходимость в дополнительных работах. А, значит, сроки возвращении я еще сдвинутся.