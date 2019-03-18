2019-03-18T10:24:10+03:00
Общество

Погода на март – 2019 в Перми: потеплеет до +9

За окном будет солнечная погода
Вероника РАНГУЛОВА
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На этой неделе будет тепло и солнечно. Отложите все несрочные дела и идите гулятьНа этой неделе будет тепло и солнечно. Отложите все несрочные дела и идите гулятьФото: Евгения ГУСЕВА
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А в Пермь пришла весна! Погода на март – 2019 в Перми не может не радовать горожан. На этой неделе потеплеет аж до +9 градусов. При этом за окном будет сухая и солнечная погода.

- В отличие от первой половины марта, которая была умеренно теплой (на 1-2 градуса выше нормы) и очень влажной, предстоящая неделя будет очень теплой и сухой, - сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края. - Длительный период сильных осадков закончился.

В начале неделе осадков почти не будет, лишь по северу края пройдет мокрый снег. А вот с четверга ожидает слабый снег с дождем.

Новая неделя будет теплее нормы на 3 – 5 градусов. 18 и 19 марта возможен слабый ветер. При этом если в понедельник будет облачно, то во вторник – выглянет солнце.

Сегодня днем в Перми потеплеет до +6 градусов, в ночь на вторник подморозит до -5…-10, но днем столбик термометра по краю поднимается аж до +9 градусов. В Перми дневной максимум составит +8 градусов. И это будет самый теплый день недели.

- Интересно, что в прошлом году именно в эти дни (18 - 19 марта) из-за мощного арктического вторжения наблюдались аномальные морозы до -25 градусов, при этом даже дневная температура не превышала -10 градусов, - сообщают метеорологи.

В среду сохранится теплая погода, днем в Перми будет +7 градусов. А в четверг, 21 марта, возможен мокрый снег. За окном похолодает до 0…+3 градусов.

К пятнице снег прекратится, но снова ожидается небольшое похолодание. В выходные по ночам температура будет опускаться до -3…-10 градусов, а днем воздух прогреется до +5.

- С одной стороны в целом неделя действительно будет достаточно теплой, - говорит специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. – Похолоданий не ожидается, всю неделю дневная температура будет плюсовой.

Однако метеорологи говорят, что нынешнее тепло вряд ли будет устойчивым.

- Крайне редко бывает так, что вслед за теплым мартом сразу же наступает теплый апрель, - говорит Андрей Шихов. – Есть большая вероятность, что к концу месяца вернутся холода с понижением температуры до -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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