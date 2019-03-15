2019-03-15T20:28:45+03:00
Общество

"Верьте в чудо". Пермяки исполнили мечту неизлечимо больной девушки

Даша Кустова увидела Питер и поделилась своими впечатлениями
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Даша в городе своей мечты. Фото предоставлено "Дедморозим"Даша в городе своей мечты. Фото предоставлено "Дедморозим"
Изменить размер текста:

О 18-летней пермячке Даше Кустовой написал рассказ пермский писатель Павел Селуков. Девушка борется с тяжелой формой рака печени. Болезнь неизлечима, но пермячка рассказала, что мечтает погулять по Петербургу, посмотреть Зимний дворец, погладить Сфинксов и перейти через Аничков мост.

Тогда врачи сообщили, что у Даши есть буквально несколько дней, чтобы ее мечта исполнилась.

- Это связано с особенностями состояния здоровья и планом лечения - потом такой возможности может не быть, - сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим».

Историю Даши записал Павел Селуков, а неравнодушных пермяков попросили помочь исполнить желание девушки. Буквально за несколько дней в "Дедморозим" поступило более 400 пожертвований, было собрано более 237 тысяч рублей.

На путешествие было истрачено 67 тысяч, остальные деньги, пояснили в фонде, будут направлены на дальнейшую помощь Даше.

- Девушка остается подопечной Службы качества жизни фонда «Дедморозим», которая оказывает медицинскую, психологическую и социальную поддержку детям с неизлечимыми заболеваниями на дому, - сообщили в фонде.

О том, каким оказался Питер, Даша рассказала сама. Прочитайте и вы эти трогательные записки о ее путешествии:

- Жили мы на Миллионной, в двух минутах от Эрмитажа, - рассказывает Даша. - С гидом мы прогулялись до Спаса-на-Крови. По дороге нам еще цветочки подарили. Акция какая-то в честь приближающегося восьмого марта. Приятно. В банк старый зашли. Он внутри, как раньше. Часы с календарем на табло. Я узнала, что некоторые камины строили не ради отопления, а чтобы ботинки после снега высушить и дальше пройти, в апартаменты. Здание Зингера смотрели. Вроде машинки швейные делал, а такое здание отгрохали. Напротив Казанский собор, ну, вы знаете. По Невскому гуляли, но там толчея. По улочкам бродили. На Рубинштейна фонари красивые. Недалеко от Зингера всякие здания религиозные стоят - синагога, мечеть, храм. Уживаются как-то.

Я в атлантов влюбилась. В тех, которые Эрмитаж держат. Или небо. Такие красавцы! Я когда мимо проходила, каждый раз говорила: «Мои мужики!» Потом мы уже в сам Эрмитаж пошли. Лабиринт красивостей. Без клубка ниток делать нечего. Это из мифа про Минотавра. Люстры везде шикарные. А еще серебряный саркофаг. Узорчатый такой, нездешний. А еще мне понравились комнаты, где находятся рыцарские доспехи. Картины, конечно. Ну, про картины и так все знают, чего тут. Часа два по Эрмитажу гуляли.

На следующий день пошли в Кунсткамеру. Дольше всего мы пробыли на этаже с баночками, где, как бы это сказать, необычные люди законсервированы. Я там бродила, читала и фоткалась. Например, с великаном ростом 228 см. Он во дворце с Петром I жил. Я нормальная, просто я фильмы ужасов люблю. А мама все время ходила и говорила - бедные дети, бедные дети! Им на руки и на ноги салфеточки ажурные надевали, чтобы они людей не шокировали. Типа - фу, какой урод! Ой, салфеточка! А уже под конец мы в музей эмоций пошли. Мне комната Страха понравилась. И еще комната Вдохновения. Там неоновая лампа и все расписано светящимися мелками. Я желтым мелком на своей руке рисовала. Необычно, но прикольно. Надпись там оставила - верьте в чудо. На память.

Еще мы ходили в магазин Лазер шоп. Там яркая эксклюзивная одежда продается. В Перми такого магазина нет, только в Москве и в Питере. Ее музыкант Адмирал Лазерная борода выпускает. Я его слушаю. Ну, и люблю, когда саркастично и жестко. Я себе маску купила, футболку и носки. Я в этот магазин очень хотела попасть и попала. Восьмого марта. Подарок такой. Еще в музей восковых фигур ходили, но мне не понравилось. Непохожие они какие-то. Поддельные.

Потом грустно стало. Чемоданы собрали. Я резинку для волос потеряла. Примета такая. Если что-то потеряла, обязательно вернешься. А в субботу днем мы уехали в Пермь. Не знаю. Я как будто заграницей побывала. Или в Хогвартсе».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде
Илья Губарев из Тольятти известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз. Автор блога, шоумен поделился с «КП-Самара» занятными историями и наблюдениями
Новости 24
Пора задуматься? Более 5 тысяч детей в Пермском крае не привиты от кори
В Пермском крае впервые пройдет Всероссийский турнир по хоккею «Золотая шайба»
Два авиарейса из Перми будут субсидировать из бюджета
В Перми «ФОРА-БАНК» и бизнес наладили диалог
Tele2 лучшая в телекоме по клиентскому сервису — аналитики KPMG
Генеральная Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам зарплат
«Только жалобно мяукала». В Перми спасли кошку Марту, которая едва не упала с высоты четырехэтажного дома
В Прикамье оштрафовали бабушку за падение 3-летнего ребенка из окна
«Облик изменился кардинально». В Перми установили 33 киосков нового образца
В Перми полиция проводит проверку по факту падения пенсионерки с трехлетним внуком из автобуса
Жительница Прикамья, которая упала на скользкой лестнице, отсудила 300 тысяч рублей
В Перми простились с артисткой «Балета Толстых»
В городском департаменте экономики ФСБ проводит выемку документов
В Перми в огне погиб 43-летний мужчина
Грабители выхватили из рук пенсионерки 2,5 млн рублей в Перми
В Перми открывается Международный фестиваль Дениса Мацуева
Житель Прикамья пытался скрыться от судебных приставов в колодце, который он рыл для односельчанина
В Прикамье бурильщик упал в шахту с высоты 35 метров и погиб
В Прикамье выделят 1,3 млрд рублей на благоустройство дворов и парков
Снова ЧП: в прикамской больнице обвалилась крыша
В Перми поставщик лечебного питания подделывал документы, чтобы победить в конкурсе
Два самолета, летевшие в Екатеринбург, совершили вынужденную посадку в Перми
«Любой парень может прийти к успеху». Прикамье впервые принимает легендарные соревнования по хоккею «Золотая шайба»
В Перми осудили 50-летнего сутенера
«Все живы?» Жители Березников испугались громкого хлопка
«Откуда мне знать, что вы выходите». В Перми кондуктор накричала на бабушку с 3-летним внуком, которые выпали из автобуса
В Перми силовики с автоматами перекрыли Центральный рынок
Пермская банда накачала нефти на 11,5 млн рублей