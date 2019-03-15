"Верьте в чудо". Пермяки исполнили мечту неизлечимо больной девушки

О 18-летней пермячке Даше Кустовой написал рассказ пермский писатель Павел Селуков. Девушка борется с тяжелой формой рака печени. Болезнь неизлечима, но пермячка рассказала, что мечтает погулять по Петербургу, посмотреть Зимний дворец, погладить Сфинксов и перейти через Аничков мост.

Тогда врачи сообщили, что у Даши есть буквально несколько дней, чтобы ее мечта исполнилась.

- Это связано с особенностями состояния здоровья и планом лечения - потом такой возможности может не быть, - сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим».

Историю Даши записал Павел Селуков, а неравнодушных пермяков попросили помочь исполнить желание девушки. Буквально за несколько дней в "Дедморозим" поступило более 400 пожертвований, было собрано более 237 тысяч рублей.

На путешествие было истрачено 67 тысяч, остальные деньги, пояснили в фонде, будут направлены на дальнейшую помощь Даше.

- Девушка остается подопечной Службы качества жизни фонда «Дедморозим», которая оказывает медицинскую, психологическую и социальную поддержку детям с неизлечимыми заболеваниями на дому, - сообщили в фонде.

О том, каким оказался Питер, Даша рассказала сама. Прочитайте и вы эти трогательные записки о ее путешествии:

- Жили мы на Миллионной, в двух минутах от Эрмитажа, - рассказывает Даша. - С гидом мы прогулялись до Спаса-на-Крови. По дороге нам еще цветочки подарили. Акция какая-то в честь приближающегося восьмого марта. Приятно. В банк старый зашли. Он внутри, как раньше. Часы с календарем на табло. Я узнала, что некоторые камины строили не ради отопления, а чтобы ботинки после снега высушить и дальше пройти, в апартаменты. Здание Зингера смотрели. Вроде машинки швейные делал, а такое здание отгрохали. Напротив Казанский собор, ну, вы знаете. По Невскому гуляли, но там толчея. По улочкам бродили. На Рубинштейна фонари красивые. Недалеко от Зингера всякие здания религиозные стоят - синагога, мечеть, храм. Уживаются как-то.

Я в атлантов влюбилась. В тех, которые Эрмитаж держат. Или небо. Такие красавцы! Я когда мимо проходила, каждый раз говорила: «Мои мужики!» Потом мы уже в сам Эрмитаж пошли. Лабиринт красивостей. Без клубка ниток делать нечего. Это из мифа про Минотавра. Люстры везде шикарные. А еще серебряный саркофаг. Узорчатый такой, нездешний. А еще мне понравились комнаты, где находятся рыцарские доспехи. Картины, конечно. Ну, про картины и так все знают, чего тут. Часа два по Эрмитажу гуляли.

На следующий день пошли в Кунсткамеру. Дольше всего мы пробыли на этаже с баночками, где, как бы это сказать, необычные люди законсервированы. Я там бродила, читала и фоткалась. Например, с великаном ростом 228 см. Он во дворце с Петром I жил. Я нормальная, просто я фильмы ужасов люблю. А мама все время ходила и говорила - бедные дети, бедные дети! Им на руки и на ноги салфеточки ажурные надевали, чтобы они людей не шокировали. Типа - фу, какой урод! Ой, салфеточка! А уже под конец мы в музей эмоций пошли. Мне комната Страха понравилась. И еще комната Вдохновения. Там неоновая лампа и все расписано светящимися мелками. Я желтым мелком на своей руке рисовала. Необычно, но прикольно. Надпись там оставила - верьте в чудо. На память.

Еще мы ходили в магазин Лазер шоп. Там яркая эксклюзивная одежда продается. В Перми такого магазина нет, только в Москве и в Питере. Ее музыкант Адмирал Лазерная борода выпускает. Я его слушаю. Ну, и люблю, когда саркастично и жестко. Я себе маску купила, футболку и носки. Я в этот магазин очень хотела попасть и попала. Восьмого марта. Подарок такой. Еще в музей восковых фигур ходили, но мне не понравилось. Непохожие они какие-то. Поддельные.

Потом грустно стало. Чемоданы собрали. Я резинку для волос потеряла. Примета такая. Если что-то потеряла, обязательно вернешься. А в субботу днем мы уехали в Пермь. Не знаю. Я как будто заграницей побывала. Или в Хогвартсе».