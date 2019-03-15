2019-03-15T15:18:18+03:00
Происшествия

«В домашнем аресте отказать». В Перми повара, выбросившего избитого ребенка на балкон, взяли под стражу

Он пробудет в СИЗО до 10 мая
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Павел просил оставить его под домашним арестом.Павел просил оставить его под домашним арестом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Свердловском районном суде избрали меру пресечения для 24-летнего повара Павла Л., который избил и закрыл на балконе 1,5-годовалого сына своей сожительницы.

Напомним, в ночь на 10 марта наряд Росгвардии, приехавший по вызову соседей в дом по улице Революции, обнаружил на балконе в квартире одного из жильцов, 24-летнего Павла, замерзшего ребенка. Сам молодой человек спал. Как выяснилось, полуторагодовалый малыш - это сын девушки Павла, Анастасии. По версии следствия, Павел избил мальчика и выбросил его на балкон, где тот провел несколько часов на морозе. Ребенка немедленно отвезли в больницу. А Павла отправили в спецприемник для тех, кто отбывает административное наказание. За неповиновение сотрудникам полиции мировой суд Свердловского района назначил ему 5 суток ареста.

Также в отношении Павла было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». 15 марта в суде решалось, где он будет находиться во время следствия по делу. Сам обвиняемый просил оставить его под домашним арестом. Но судья Оксана Фадеева приняла решение о том, что ближайшие два месяца человек, оставивший маленького ребенка раздетым на морозе, проведет в СИЗО.

Уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» возбуждено и против мамы малыша -23-летней Анастасии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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