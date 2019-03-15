«На меня наденут браслет и запретят выезжать из города». Пермяк получил судимость за то, что превысил допустимую самооборону
Пермяк, которого осудили за превышение допустимой самообороны, не смог обжаловать свой приговор. Мужчина, защищая своих близких, нанес травмы незнакомцу, который проник в его дом. А тот – умер в больнице.
«Пить хочу, маму ищу!»
Все случилось в августе прошлого года в Краснокамске.
- Около трех часов ночи в мой дом залез незнакомый мужчина – ворота гаража остались незапертыми, - рассказывает Денис. – В котельной он свернул газовые краны у водонагревательной колонки и настроил котел на максимальную температуру. Когда начали лаять собаки – у нас живут три тойтерьера, моя девушка проснулась и решила посмотреть, что происходит. Услышала, как на кухне кто-то незнакомым ей голосом сказал: «Я вооружен», испугалась и побежала будить меня.
Мужчина рассказывает, что выбежал в коридор и увидел на лестнице полуголого человека – в одних трусах и старой шубе без рукавов.
- Он был белый как мел, с выпученными глазами, - продолжает пермяк. – Он поднимался по лестнице, где стояла моя бабушка. Я крикнул ему: «Стой!», он развернулся в мою сторону и набросился на меня. Ситуация была реально критическая, но я успел его пнуть. Тот упал на спину прямо на ступени.
Денис схватил стоявший рядом с лестницей черенок от лопаты и замахнулся, но мужчина вскочил на ноги и снова бросился на хозяина дома.
- Я от него отбивался, наносил удары по корпусу, руке, плечу, а он постоянно пытался одернуть свой полушубок и достать оттуда какой-то предмет, - вспоминает Денис. – Я думал, что он вооружен и хочет меня убить. Наше противоборство закончилось тем, что я его осадил на ступеньки. Начал спрашивать, кто он такой и что здесь делает? Он ответил: «Пить хочу, маму ищу!». В этот момент прибежал мой дядя с ружьем, которому я сказать вызывать полицию.
Дальше случилось неожиданное. Незваный гость внезапно вскочил на ноги и снова бросился на Дениса с кулаками.
- Уже потом я понял, что человек находился в состоянии «белой горячки», - продолжает свой рассказ хозяин дома. – Мои силы были практически на исходе, а у него словно открылось второе дыхание. Отбивая его атаки, я видел в нем еще большую злость, такую, что он уже пытался вырвать перила у лестницы. И я стал соразмерно его агрессии также бить хаотично, разбив ему бровь. Потом ударил его черенком, тот обмяк, упал, но даже в лежачем состоянии пытался что-то делать. Схватил лампу, пытаясь меня ей ударить, разбил. Потом схватил вторую, но тоже разбил.
Все это продолжалось, пока не приехала полиция и «скорая». Нападавшего увезли в больницу, где через несколько часов он скончался от полученных травм.
«Сбежал из психушки»
Выяснилось, что мужчина, который залез в чужой дом, стоял на учете в наркодиспансере. После длительных запоев он впадал в состояние «белой горячки».
За несколько месяцев до происшествия его направили на принудительное лечение. Потом отпустили на выходные, но в больницу пациент больше не вернулся. Накануне инцидента он был в очередном запое уже несколько недель.
Экспертиза установила, что потерпевший умер от закрытой черепно-мозговой травмы.
В отношении Дениса Шахтина возбудили уголовное дело. Суд Краснокамска признал его виновным по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».
Приговор суда – восемь месяцев ограничения свободы.
- На руку мне наденут браслет и запретят выезжать за пределы Краснокамска, - говорит Денис. На этой неделе он не смог обжаловать свой приговор в Пермском краевом суде. Кроме этого, должен выплатить родственникам погибшего около полумиллиона рублей.
- Я написал жалобу на девяти листах, где подробно изложил все ошибки и противоречия моего дела, - сообщил «КП» Денис Шахтин. – Но все это было проигнорировано, приговор оставили без изменений. Сейчас я намерен двигаться дальше, вплоть до Верховного суда, потому что такой правовой беспредел могут исправить только там.
ИСТОЧНИК KP.RU