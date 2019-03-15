2019-03-15T12:15:17+03:00
Общество

«Так не доставайся же ты никому!» В Прикамье должница снесла арестованный судебными приставами дом

Она не выплачивала банку кредит, который взяла на постройку особняка
Андрей МАТЛИН
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Уже построенный дом исчез мистическим образом.Уже построенный дом исчез мистическим образом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Судебные приставы Прикамья повидали всякое: им приходилось вылавливать должников из канализационных люков, куда те прятались, являться на свадьбу, чтобы вручить повестку, разыскивать описанный «КамАЗ», который должник пытался спрятать в другом регионе.

Но с таким случаем они столкнулись впервые.

Жительница Бардымского района решила построить на своем участке особняк из бруса. Для того, чтобы он получился таким, как ей хотелось, она оформила в Сбербанке кредит на 400 тысяч рублей. И стройка закипела.

Наконец особняк был практически готов. Но справить новоселье в нем не удалось. Хозяйка не спешила погашать кредит, и банковские работники обратились в суд. Но и после того, как судья удовлетворила их иск, банкиры не увидели денег.

Тогда за дело взялись судебные приставы. Они пришли на участок, где стояла новостройка, и арестовали дом, предупредив владелицу, что если она не заплатит деньги, он пойдет с молотка.

Но и это не подействовало – денег не было.

И тогда приставы еще раз отправились к этому дому вместе с экспертом по недвижимости – чтобы оценить его стоимость перед тем, как выставлять на торги. Каково же было их удивление, когда дома на месте… не оказалось.

- На голом земельном участке не было даже стройматериалов, - сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

В голову судебных приставов полезли разные мысли - в Пермском крае есть аномальная зона Молебка, где, как говорят, случаются всякие мистические вещи. Может, тут тоже в дело вмешалась мистика, и построенный дом умыкнули какие-то темные силы?

- К недоумению сотрудников службы, уже почти готового для проживания дома они не обнаружили, - рассказали в УФССП Прикамья. - Объяснять причины таинственного исчезновения арестованного имущества гражданка отказалась.

На всякий случай приставы на глазах у должницы стали составлять рапорт.

- В том, что дом пропал, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей о сокрытии имущества, подвергнутого аресту, - объявили они ей. - Вам грозит до 2 лет лишения свободы.

Это подействовало.

- Должница слезно попросила дать ей сутки, - рассказали судебные приставы.

Но не потребовалось и суток – деньги были переведены на счет через пару часов.

А вот дом пока на свое место не вернулся.

- Поскольку долг был погашен, мы не стали выяснять, куда он делся, не наше это дело, - говорят судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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