«Пермь люблю больше, чем Екатеринбург». На фестивале «Крымская весна» выступила певица Марина Хлебникова
18 марта в Перми проходил фестиваль «Крымская весна» - в честь присоединения Крыма к России. Гостей парка имени Горького угощали кашей и горячим чаем. А после - состоялся концерт.
Горячий чай был очень кстатиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Приглашенной звездой фестиваля стала певица Марина Хлебникова. Послушать любимые песни собрались многие - от подростков до пенсионеров.
- Здравствуйте, дорогие, - поприветствовала она горожан. - Давайте петь вместе!
Песню «Чашка кофию» пели почти всеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Марина Хлебникова исполнила для пермяков свои хиты - «Солнышко мое, вставай!», «Косые дожди», «Мой генерал», «Чашка кофию». Певица проходила вдоль толпы зрителей и старалась улыбнуться или пожать руку каждому, кто стоял в первом ряду.
Марина Хлебникова с удовольствием общалась с гостямиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Извините, но я травмировала ногу и вынуждена немного прерваться, чтобы переодеть обувь, - сказала певица в ходе выступления. - Все-таки, кроссовки - это не каблуки.
Выступление завершилось песней «Косые дожди»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В конце выступления Марина Хлебникова рассказала, что часто приезжает в Пермь, и у нее в нашем городе уже есть друзья.
Марина Хлебникова призналась, что Пермь любит больше, чем Екатеринбург.
- Честно, Пермь люблю больше, чем Екатеринбург, - призналась певица. - У вас такой уютный город.
Певица поблагодарила горожан за теплый приемФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Марина Хлебникова выступила в Перми. Парк им. Горького 18.03.2019..
ИСТОЧНИК KP.RU