2019-03-18T18:01:40+03:00
Общество

«Пермь люблю больше, чем Екатеринбург». На фестивале «Крымская весна» выступила певица Марина Хлебникова

Десятки зрителей пели вместе с артисткой «Солнышко мое, вставай!» [видео, аудио]
Елена КОНОВА
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Десятки горожан пришли послушать любимые песниДесятки горожан пришли послушать любимые песниФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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18 марта в Перми проходил фестиваль «Крымская весна» - в честь присоединения Крыма к России. Гостей парка имени Горького угощали кашей и горячим чаем. А после - состоялся концерт.

Горячий чай был очень кстати Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горячий чай был очень кстатиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приглашенной звездой фестиваля стала певица Марина Хлебникова. Послушать любимые песни собрались многие - от подростков до пенсионеров.

- Здравствуйте, дорогие, - поприветствовала она горожан. - Давайте петь вместе!

Песню «Чашка кофию» пели почти все Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Песню «Чашка кофию» пели почти всеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Марина Хлебникова исполнила для пермяков свои хиты - «Солнышко мое, вставай!», «Косые дожди», «Мой генерал», «Чашка кофию». Певица проходила вдоль толпы зрителей и старалась улыбнуться или пожать руку каждому, кто стоял в первом ряду.

Марина Хлебникова с удовольствием общалась с гостями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Марина Хлебникова с удовольствием общалась с гостямиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Извините, но я травмировала ногу и вынуждена немного прерваться, чтобы переодеть обувь, - сказала певица в ходе выступления. - Все-таки, кроссовки - это не каблуки.

Выступление завершилось песней «Косые дожди» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выступление завершилось песней «Косые дожди»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце выступления Марина Хлебникова рассказала, что часто приезжает в Пермь, и у нее в нашем городе уже есть друзья.

Марина Хлебникова призналась, что Пермь любит больше, чем Екатеринбург.

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- Честно, Пермь люблю больше, чем Екатеринбург, - призналась певица. - У вас такой уютный город.

Певица поблагодарила горожан за теплый прием Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Певица поблагодарила горожан за теплый приемФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Марина Хлебникова выступила в Перми. Парк им. Горького 18.03.2019..

ИСТОЧНИК KP.RU

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