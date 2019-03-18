2019-03-18T11:27:21+03:00
Происшествия

В Прикамье в школе девятиклассник-боксер «отправил в нокаут» десятиклассника

Того увезли в детскую краевую больницу
Андрей МАТЛИН
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Подростка увезли в Пермь.Подростка увезли в Пермь.
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Потасовка между школьниками в одной из школ Кунгура закончилась серьезной травмой для одного из участников. Ученик девятого класса ударил десятиклассника. Раньше он занимался боксом, и удар травмировал шею школьнику.

В итоге пострадавшего перевезли в краевую клиническую больницу.

В полиции информацию о том, что кунгурский школьник был доставлен в Пермь, в краевую больницу, подтвердили.

- По поводу произошедшего в Кунгуре проводится проверка, опрашиваются свидетели, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Но родители пострадавшего подростка не стали писать заявление в полицию.

- Судя по записи камеры видеонаблюдения, драки как таковой между подростками не было, - сообщили в министерстве образования Пермского края. – Видно, как один из них взял другого за руку, затем ударил его в шею, в кадык. Социальные работники в школе говорят, что конфликта или какой-то вражды между школьниками не было. Оба они из благополучных семей.

Как рассказывают в школе, оба ученика после перемены отправились на уроки. Перед этим одного из школьников осмотрел школьный медик, но не заметил каких-либо повреждений. И только вечером подросток почувствовал себя плохо, и его родители обратились за медпомощью.

Как сообщают в минобре, в школе сейчас проходит проверка случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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