2019-03-18T11:32:32+03:00
Происшествия

«Квартиры заливало кипятком». В Прикамье трагически погибла пенсионерка

Полиция выясняет все обстоятельства
Елена КОНОВА
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Чтобы попасть в квартиру, пришлось сломать окно. Фото Альберта ХалимоваЧтобы попасть в квартиру, пришлось сломать окно. Фото Альберта Халимова
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- Мне друг позвонил со словами: «У меня тут квартиру кипятком заливает!», - вспоминает правозащитник Альберт Халимов из поселка Октябрьский. - Я выехал на место.

17 марта в одном из домов на улице Калинина произошло ЧП - в квартире что-то случилось с трубой, в результате чего кипяток стал заливать квартиры, расположенные на этаж ниже. Жители выбежали из дома и вызвали полицию и сотрудников МЧС.

- Мы поднялись в квартиру, где прорвало трубу, но хозяйка двери не открывала, на звонки не отвечала, - рассказывает Альберт Халимов. - Позже приехали полицейские и сотрудники МЧС, они сломали окно и проникли в квартиру. На тот момент пенсионерка была без сознания. Как мне объяснили, она, видимо, запнулась о трубу, сорвала ее и упала. Ее квартиру, а также квартиры ниже, залило кипятком.

Как нам сообщили в пресс-службе минздрава, женщина скончалась еще до приезда «скорой помощи».

Разбирается в трагедии и полиция.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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