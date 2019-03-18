2019-03-18T09:52:43+03:00
Общество

«Жду с 11 вечера». Сотни пермяков стоят в очереди за билетами на Дягилевский фестиваль

Сейчас в продаже еще есть 14 тысяч билетов
Елена КОНОВА
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Некоторые поклонники театра заняли очередь еще 12 часов назадНекоторые поклонники театра заняли очередь еще 12 часов назадФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Хорошо, что в этом году стоим в холле, а не на улице, - улыбается пермячка Галина. - Я с 11 вечера жду. Сначала очередь заняла, потом вернулась домой, к шести утра снова пришла и стою вот.

18 марта стартовала продажа билетов на Дягилевский фестиваль. Напомним, в этом году он пройдет с 20 по 30 мая. Откроет фестиваль Большой фестивальный оркестр, который, под управлением Теодора Курентзиса, исполнит Девятую симфонию Густава Малера. Мероприятие состоится в ДК имени Солдатова. А на закрытии фестиваля прозвучит «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса. Закрытие состоится уже в Театре оперы и балета.

Уже с вечера воскресенья, 17 марта, пермяки занимали очередь в кассы театра. К утру 18 марта в очередь выстроились сотни человек.

Очередь с каждым часом растет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередь с каждым часом растетФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я пришла с подругой и ребенком еще несколько часов назад, - говорит молодая мама. - Пока оставила подругу в очереди, а сама пошла гулять с ребенком. Все равно еще пару часов как минимум ждать. Мы хотим купить билеты на открытие и закрытие.

- Сначала в очереди стояли человек тридцать, а потом очередь резко увеличилась, - вступает в разговор еще одна девушка. - Все пропускали своих друзей-знакомых вперед себя.

Сейчас в продаже есть 14 тысяч билетов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас в продаже есть 14 тысяч билетовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К ожидающим вышла директор по развитию театра Алла Платонова, которая успокоила пермяков.

- В наличии есть еще 14 тысяч билетов, а позже появится еще 5 тысяч, - говорит она. - Также открылись онлайн-продажи. Не волнуйтесь - желающих попасть на открытие и закрытие очень много, так что мы будем вести онлайн-трансляцию с мероприятий. Покажут ее на заводе имени Шпагина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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