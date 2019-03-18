В Перми спасают пса Менделея, которого пытались застрелить из травматического оружия

Пермские зоозащитники решили спасти симпатичного дворового пса, которому они дали кличку Менделей. Нашли израненную дворнягу на обочине дороги в районе станции Менделеево в Карагайском районе. Оттуда раненого пса привезли в Пермь.

- Ко мне обратились карагайские волонтеры за помощью, и я забрал Менделея, - рассказал пермский зоозащитник Сергей Шахторин. - Стреляли в него из пневматики, практически в упор, судя по пулькам, которые засели глубоко в позвоночнике. Плохо то, что он после этого почти двое суток пролежал на холоде - он не может опираться на задние лапы.

Менделея уже предварительно обследовали в ветклинике Друг.

- Обследование показало, что у него отек спинного мозга, - рассказал Сергей. – А значит, даже если сделать операцию и извлечь пули из позвоночника, он все равно, вероятнее всего, не сможет полноценно передвигаться.

Сергей решил, что не будет никому отдавать Менделея, а тем более усыплять его.

- Он здоров, просто наполовину обездвижен, - говорит Сергей. - Он очень хороший парень, поэтому решил, что буду заниматься им сам. Отыскать, кто стрелял в пса, сложно: пневматика сейчас в открытой продаже, пули не маркируются. Разве что кто-то из свидетелей откликнется.

О том, как дела у Менделея, зоозащитник пообещал рассказывать на странице группы ВКонтакте «ЗооЗащита - Пермь и Пермский край».