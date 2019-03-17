2019-03-17T14:56:14+03:00
Происшествия

В Прикамье два пьяных подростка напали на девушку-антиматора в костюме оранжевого кота

Они целый час издевались над ней, попивая пиво [видео]
Андрей МАТЛИН
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Дебоширы дергали за хвост куклу-кота, а потом оторвали ему голову. Фото: скриншот записи с камеры видеонаблюдения ТЦ.Дебоширы дергали за хвост куклу-кота, а потом оторвали ему голову. Фото: скриншот записи с камеры видеонаблюдения ТЦ.
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В соцсетях Пермского края обсуждают дикий случай, который произошел в городе Березники прямо на глазах прохожих. Произошедшее попала на камеру видеонаблюдение одного из местных торговых центров.

На кадрах видеосъемки видно, как двое подвыпивших хулиганов начинают приставать к юной девушке-антиматору, которая стоит на лестнице торгово-развлекательного заведения в ростовом костюме оранжевого кота. Сначала подростки срывают с девушки голову кота, и та падает на землю. Затем дебоширы распаляются и начинают таскать девушку за одежду, толкать ее, а затем и пинать ногами. При этом они не забывают прихлебывать пиво.

В конце концов, девушка-аниматор скрывается от нападавших в торговом центре. Но через некоторое время появляется вновь, очевидно, рассчитывая, что подростки ушли. Но это не так, и все повторяется вновь. В какой-то момент девушке удается прыснуть струей из газового баллончика в лицо одному из нападавших. Только после этого хулиганы ретируются.

Чуть позже их задержали сотрудники полиции, которых выхвали работники торгового центра, поскольку разгулявшаяся парочка начала сбрасывать товар с магазинных витрин, приставать к покупателям.

Одного из подростков пришлось отвезти в больницу с химическим ожогом лица от перцового газового баллончика.

- По фактам хулиганства начата проверка, - сообщили в березниковском отделе ГУ МВД по Пермскому краю.

Многие пользователи соцсетей склоняются к версии, что нападавшие могли находиться под воздействием психотропных веществ.

в Прикамье хулиганы напали на девушку-аниматора. Видео: телеканал "ТНТ-Березники"..Когда на мировой арене происходят трагические события, народ должен сплачиваться в борьбе с жестокостью. Но, как говорится в семье не без тех, за кого приходится стыдиться. Вот и в Березниках случилось происшествие , которое удивляет своим цинизмом. Двое нетрезвых парней целый час - издевались над хрупкой девушкой в костюме ростовой куклы, той даже пришлось обороняться баллончиком. Репортаж Сергея Коленика. Все выпуски http://www.bb59.ru/gorod/novosti-tnt/

ИСТОЧНИК KP.RU

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