2019-03-17T11:22:52+03:00
Происшествия

В Прикамье депутат Заксобрания, на которого было совершено покушение, пообещал добиться отзыва лицензии у телеканала Соль ТВ

Он обиделся, что телевизионщики рассмотрели версию об инсценировке ЧП [видео]
Андрей МАТЛИН
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Тот самый капюшон. Фото: личный архив депутата.Тот самый капюшон. Фото: личный архив депутата.
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Мы уже писали о том, что в конце февраля депутат Законодательного собрания 35-летний Илья Кузьмин сообщил, что на него было совершено покушение. И что он только чудом остался жив: в момент, когда в него стреляли из дробовика, он, по его словам, запнулся, и заряд дроби попал в капюшон его пуховика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемого в покушении задержали уже на следующий день.

В правоохранительных органах «КП» сообщили, что рассматривается несколько версий случившегося. Это политическая деятельность или бизнес депутата, личные мотивы, а также - инсценировка.

Депутат прошел независимую экспертизу на детекторе лжи, чтобы доказать, что он не инсценировал покушение на себя. Но не все верят в это, и в СМИ появляются различные размышления по этому поводу.

Депутат заявил, что его это очень обижает. В частности, в группе ВК «Подслушано Соликамск» приводятся его слова о том, что он подаст в суд на местную телекомпанию.

- На днях на Соль ТВ вышел сюжет, где говорится о том, что никакого покушения на меня не было, - написал в соцсети депутат. - Я сам до конца не понимаю причин покушения на меня, и надеюсь, что следствие во всем разберется. Когда подписку о неразглашении снимут, и вся правда выльется наружу, я буду инициировать отзыв лицензии у телеканала и призову всех своих сторонников поддержать меня. А сторонников у меня очень много.

В комментариях под этим постом многие пользователи соцсети пишут, что им вся эта история с покушением уже порядком поднадоела.

СПРАВКА «КП»

Илья Кузьмин является депутатом Законодательного Собрания Пермского края с 18 сентября 2016 года. Был избран от Коммунистической партии РФ.

Родился в городе Семипалатинске (Республика Казахстан), переехал в Соликамск, где с отличием окончил общеобразовательную школу.

Окончил гуманитарный факультет Пермского политехнического университета по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2009 года руководит девелоперской компанией «АБС» в Соликамске, воспитывает двух дочерей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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