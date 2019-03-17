Пермская актриса Марина Федункив сообщила, что выступит на Евровидении вместе с Лазаревым

Марина Федункив, сыгравшая в «Реальных пацанах» маму Коляна, сообщила почитателям своего творчества сенсационную новость: она собирается выступить в Тель-Авиве вместе с 35-летним певцом Сергеем Лазаревым на Евровидении.

На своей странице в Instagram она выложила видеоролик подготовки к этому выступлению. Актриса взмахивает крыльями-руками, но полететь ей не удается.

«Страсти по Евровидению, часть 1, Сергей Лазарев, ждешь меня? Вырвем победу с мясом!» - сопроводила она комментарием видеозапись.

- Это что такое было? – спрашивает ее тот, кто ведет съемку.

- Как, что? Я на Евровидение еду, - отвечает она. – Сергей Лазарев петь едет, а я буду ему помогать, прыгать вместо него, - говорит актриса. – А то мало ли, вдруг одышка будет у него какая-нибудь.

В Тель-Авив на Евровидение Сергей Лазарев поедет с новой песней Scream (Кричат). В клипе-презентации этой песни у певца за спиной вырастают крылья. Именно эту деталь шутливо и пародирует Марина Федункив.

В прошлом году наша страна не попала в финал на этом конкурсе, а в предыдущем нашу участницу не пустили в Киев. В 2016 на Евровидении Сергей Лазарев занял 3 место.