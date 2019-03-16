«Это Екатерина Шпица или Брэд Питт?». Поклонники актрисы заметили ее сходство с голливудской звездой
Пермская актриса Катерина Шпица выложила в «Инстаграм» свое фото, сделанное для благотворительного проекта по профилактике рака. И пользователи сети тут же отметили, что на нем Катерина выглядит как женская версия голливудского актера Брэда Питта.
«Брэд Питт в женском обличии», «Вы напомнили молодого Бреда Питта. Вернее, если бы он был женщиной...», «Так вот как выглядит Брэд Питт в параллельной вселенной», «Это Екатерина Шпица или Брэд Питт?», - писали поклонники актрисы под ее постом.
Брэд Питт в фильме "Мистер и миссис Смит".Фото: кадр из фильма
Напомним, звезда «Реальных пацанов» Катерина Шпица играла также в таких известных фильмах как «Поддубный», «Крымский мост. Сделано с любвью», «Елки последние».
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ИСТОЧНИК KP.RU