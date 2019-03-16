«Это Екатерина Шпица или Брэд Питт?». Поклонники актрисы заметили ее сходство с голливудской звездой

Пермская актриса Катерина Шпица выложила в «Инстаграм» свое фото, сделанное для благотворительного проекта по профилактике рака. И пользователи сети тут же отметили, что на нем Катерина выглядит как женская версия голливудского актера Брэда Питта.

«Брэд Питт в женском обличии», «Вы напомнили молодого Бреда Питта. Вернее, если бы он был женщиной...», «Так вот как выглядит Брэд Питт в параллельной вселенной», «Это Екатерина Шпица или Брэд Питт?», - писали поклонники актрисы под ее постом.

katerinashpitsa Так сложилось, что именно под международный женский день вышел совместный благотворительный проект Фонда профилактики рака

Брэд Питт в фильме "Мистер и миссис Смит".Фото: кадр из фильма

Напомним, звезда «Реальных пацанов» Катерина Шпица играла также в таких известных фильмах как «Поддубный», «Крымский мост. Сделано с любвью», «Елки последние».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пермская актриса Катерина Шпица показала свои пляжные снимки в бикини

Они были сделаны на пенной вечеринке (подробнее)

Пермская актриса Катерина Шпица впервые снялась у памятника «Пермяк соленые уши» в Перми

Также она на счастье потерла лапу бронзовому медведю (подробнее)