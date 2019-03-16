2019-03-16T14:00:50+03:00
Звезды

«Это Екатерина Шпица или Брэд Питт?». Поклонники актрисы заметили ее сходство с голливудской звездой

Героиня «Реальных пацанов» выложила свое фото в Инстаграм
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Катерина Шпица примерила "соленые уши"Катерина Шпица примерила "соленые уши"Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Пермская актриса Катерина Шпица выложила в «Инстаграм» свое фото, сделанное для благотворительного проекта по профилактике рака. И пользователи сети тут же отметили, что на нем Катерина выглядит как женская версия голливудского актера Брэда Питта.

«Брэд Питт в женском обличии», «Вы напомнили молодого Бреда Питта. Вернее, если бы он был женщиной...», «Так вот как выглядит Брэд Питт в параллельной вселенной», «Это Екатерина Шпица или Брэд Питт?», - писали поклонники актрисы под ее постом.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Так сложилось, что именно под международный женский день вышел совместный благотворительный проект Фонда профилактики рака
32879 отметок «Нравится»341 комментариевInstagram
Брэд Питт в фильме "Мистер и миссис Смит". Фото: кадр из фильма

Брэд Питт в фильме "Мистер и миссис Смит".Фото: кадр из фильма

Напомним, звезда «Реальных пацанов» Катерина Шпица играла также в таких известных фильмах как «Поддубный», «Крымский мост. Сделано с любвью», «Елки последние».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пермская актриса Катерина Шпица показала свои пляжные снимки в бикини

Они были сделаны на пенной вечеринке (подробнее)

Пермская актриса Катерина Шпица впервые снялась у памятника «Пермяк соленые уши» в Перми

Также она на счастье потерла лапу бронзовому медведю (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Панкратов-Черный: «Что я стал актером, надо говорить спасибо Андрону Кончаловскому»
Конечно, мы знаем его как актера, любим за комедии, в которых он просто блистателен. И мало кто из зрителей догадывается, что он в душе – настоящий лирик, пишущий прекрасные стихи…
Новости 24
«Приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях». В Пермь прибыли мощи Блаженной Матроны Московской
Пермский биатлонист Евгений Гараничев не побежит в эстафете на чемпионате мира
"Врачи за ночь ни разу не подошли".Следственный комитет проверит обстоятельства смерти пенсионерки в прикамской больнице
«Балалайки и ушанки не хватает». Жителей Тулы напугали фотографией пермского медведя
«Парма» обыграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Пора задуматься? Более 5 тысяч детей в Пермском крае не привиты от кори
В Пермском крае впервые пройдет Всероссийский турнир по хоккею «Золотая шайба»
Два авиарейса из Перми будут субсидировать из бюджета
В Перми «ФОРА-БАНК» и бизнес наладили диалог
Tele2 лучшая в телекоме по клиентскому сервису — аналитики KPMG
Генеральная Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам зарплат
«Только жалобно мяукала». В Перми спасли кошку Марту, которая едва не упала с высоты четырехэтажного дома
В Прикамье оштрафовали бабушку за падение 3-летнего ребенка из окна