Денис Мацуев: Фанатки поднимают мою машину и просят расписаться на их теле

В Перми открылся IX Международный фестиваль Дениса Мацуева, организованный краевой филармонией. Накануне открытия знаменитый музыкант рассказал, что он возит с собой качестве допинга, как складываются его отношения с поклонницами и почему он любит Пермь.

О пермской публике

- Пермь - это концертная площадка, к которой я отношусь с особым благоговением. Я дорожу каждым выходом на пермскую сцену, потому что несмотря на творческую любовь с пермским зрителем каждый концерт здесь - это огромное испытание, огромный экзамен. Потому что любовные отношения всегда нужно подтверждать.

Мы очень сблизились с пермской публикой. Фестиваль возник не на пустом месте. До этого времени я выступал в Перми раз 15 или 20. И в каждый приезд оставлял здесь частичку души, частичку сердца. С Пермью у меня связано очень многое. Не только концерты, но и проект Ballet Imperial, завоевавший «Золотую Маску», в котором я исполнял Второй концерт Чайковского, а балет танцевал на сцене.

О чужих письмах

- У меня всегда с собой любимый томик Чехова. Это такой успокаивающий допинг. В любой ситуации я всегда могу погрузиться в этот уникальный мир и ту атмосферу, которую создавал Антон Павлович.

Люблю читать и чужие письма. Конечно, те, которые опубликованы. Особенно нравится читать письма Сергея Прокофьева. Это очень помогает в процесс работы над музыкой этого композитора.

О талантливых детях

- Наш фонд «Новые имена» уже 9 лет отбирает «искорок» из Пермского края. Потрясающий мальчик Захар Внутских из Полазны, маленького города в Пермском крае, которого мы отобрали в прошлом году, за этот год сделал потрясающие успехи. Он переехал в Москву занимается в музыкальной школе при Московской консерватории, становится лауреатом международных конкурсов. Он просто взлетел за этот год. Мы гордимся такими «искорками», которые ежегодно вспыхивают на нашем фестивале.

О фанатках и поклонницах

- Когда меня спрашивают о фанатках, мне всегда кажется, что это слово не очень подходит, потому что оно из другого жанра. Есть поклонницы, с которыми у меня замечательные отношения. Слава богу, они все нормальные. Я всех их очень люблю.

Например, было несколько японок, которые ездили за мной по всему миру. В течение нескольких лет они были на всех моих выступлениях. Я знал, что даже в Бразилии или Новой Зеландии они обязательно появятся после концерта и подарят мне какой-нибудь сувенир. Это очень трогательные отношения.

В Южной Корее очень активные поклонницы. Там много молодежи. Кстати, к ним применимо понятие «фанатки». Они открытые, эмоциональные. Однажды они даже пробовали поднять мою машину. Я себя почувствовал просто Элвисом Пресли.

Был еще случай в Большом Зале консерватории в Москве. После концерт подходит молодая девушка и говорит: «Вы можете расписаться?» - «Пожалуйста. А где?»- «На мне». И майку снимает. Пожилые поклонницы упали в обморок в этом момент. Я расписался, и она была счастлива.