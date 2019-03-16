Новые автобусные маршруты в Перми: где и когда они появятся

Во всех районах Перми прошли слушания по новой схеме автобусных маршрутов. На них горожане вносили свои предложения. В результате в Перми появятся новые маршруты.

Автобус №11 пойдет от микрорайона Парковый до микрорайона Садовый через микрорайон Авиатор

Жители микрорайонов Камгэс, ПДК, Январский, Энергетик смогут добираться до центра города на автобусе маршрута №24 «Автопарк – площадь Дружбы».

Из микрорайона Субботино запустят маршрут №9 до микрорайона Хмели. А из Голованово можно будет уехать на автобусе маршрута №23.

Появится кольцевой маршрут №28 «М/р Нагорный – Стахановская», который пойдет в прямом направлении по улице Чердынская, а в обратном - по улицам Геологов и Глинки, с заездом на проспект Декабристов, Ипподром, ул. Свиязева.

Автобус маршрута №54 «Ул. Мильчакова – м/р Хмели» будет проезжать через станцию «Пермь-2».

Маршрут №47 «Ст. «Бахаревка» - Мачтобаза» пройдет микрорайон Ераничи.

Маршрут №24 «Автопарк - пл. Дружбы» будет проезжать через улицу Верхоянская.

В Кировском районе автобус маршрута №29 свяжет микрорайон Судозавод и улицу Магистральная. Планируется также создать автобусный маршрут между микрорайонами Новые водники, Железнодорожный и Пролетарский, а также организовать движение автобусов до ДК им. Кирова через остановку «МСЧ-133».

В Орджоникидзевском районе автобус №58 поедет через микрорайоны Васильевка, ПДК, Кислотные дачи, Чапаевский и Вышка I.

Маршрут №31 свяжет улицы Моторостроителей, Хлебозаводская, микрорайон Липовая гора Свердловского района.

Маршрут автобуса №67 будет продлен от микрорайона Садовый до Заостровки.

От микрорайона Архиерейка до улицы Власова пойдет автобус №13.

В Мотовилихе по просьбам пермяков пустят автобус от Костарево до улиц Дружбы и Ким.

От микрорайона Липовая гора пойдет автобус маршрута №19 до улицы Попова с заездом на Центральный рынок.

Маршрут № 80 из Закамска будет следовать до остановки «Дворец спорта им. Сухарева», далее по улицам Леонова, Мира до конечной остановки «ул. Власова».

А маршруты №14 и №68 по просьбам жителей будут сохранены в существующем виде.

Это еще не окончательная схема. Департамент дорог и транспорта продолжает принимать предложения от горожан. Маршрутная схема будет дорабатываться. Заработает она в 2020 году.