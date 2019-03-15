Отказываясь от прививки ребенку, вы лишаете его права на здоровье

Почему Россия занимает третье место в мире по антипрививочным настроениям? Какие причины заставляют родителей отказываться от прививки ребенку, тем самым лишая его права быть здоровым? Попробуем разобраться вместе экспертами, представителями власти и общественности, собравшимися за круглым столом «Вакцинация. Мифы и реальность».

Россия на третьем месте по антипрививочным настроениям

Многие ли из нас знают, что по данным Всемирной организации здравоохранения, современная вакцинация позволяет предотвратить 2-3 миллиона преждевременных смертей в мире ежегодно? Если бы количество привитых людей выросло, то удалось бы избежать еще 1,5 миллиона трагических исходов. Именно отказ от прививок привел к неприемлемому для 21го века росту заболеваемости корью в Европе. Не слишком оптимистичная ситуация и в нашей стране. И есть о чем задуматься: международный опрос State of Vaccine Confidence, проведенный в 67 странах мира Лондонской школой гигиены, поставил Россию на третье место по антипрививочным настроениям.

В Италии на фоне сокращения уровня иммунизации населения и новой вспышки заболеваемости корью вступил в силу закон, который обязывает родителей обеспечить детям обязательный набор прививок. Детские сады в Италии теперь имеют полное право — не принимать непривитых детей. Медицина в Норвегии ни к чему не обязывает, просто 95% населения делают прививки – просветительные программы работают серьезно.

В Англии большинство родителей считают, что прививка – что-то вроде пропуска ребенка в общество, наравне с хорошими манерами. Ведь от здоровья одного ребенка зависит здоровье тех, кто рядом.

Если все хорошо, зачем прививаться?

На сознательности родителей акцентировала Татьяна Абдуллина, заместитель председателя Правительства Пермского края, которая открыла круглый стол. Татьяна Юрьевна напомнила о недавней ситуации в школе № 34 г. Перми, когда из-за заболевшего туберкулезом подростка пришлось дезинфицировать все классы и отправить сотрудников и детей на дополнительное обследование.

- Директор и медицинский работник не обратили внимание на серьезность ситуации, школа полтора месяца ждала, пока мама принесет справку от фтизиатра, и еще полтора месяца ребенка не госпитализировали. А просто мама — майор полиции, не было сомнений, что в этой семье что-то не так.

По мнению Татьяны Абдуллиной, такая позиция родителей и работников образовательных учреждений создает угрозу для других детей. А отказ от вакцинации с аргументами, взятых из соцсетей, создают ощущение, что «мы отмотали время назад в средние века».

Одной из главных причин отказа от вакцинации заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ Ирина Фельдблюм называет успех вакцинопрофилатики: «Благодаря массе привитых в прошлом, мы победили заболеваемость. Страх перед инфекциями ушёл, страх перед прививками стал перевешивать. А раз все хорошо, зачем прививаться?»

Вторая причина, по мнению всех собравшихся, мощное антипрививочное движение. В мире существует 56 сайтов, пропагандирующих отказ от вакцины, из них - 50% отечественные. Главные аргументы, в основном некомпетентные: удар по иммунитету, осложнения и «сами справимся». А вот источников, форумов, сайтов, разъясняющих, отвечающих на вопросы обеспокоенных мам, в стране явно недостаточно.

Мы отвечаем за право ребенка на здоровье

Работает и неизменный аргумент: «Я живу в правовом государстве, имею право не ставить!».

- Сказать так легче, чем понять и разобраться, что ты подвергаешь опасности того, за кого ты принял решение. – Уверена Марина Другова, председатель комиссии по образованию, здравоохранению и социальной защите Общественной палаты Пермского края. - Принимая решение за своего ребенка нужно понимать, что именно мы начинаем формировать его иммунитет, и его дальнейшее здоровье – ответственность родителей.

Даже 5% отказов от прививок сегодня достаточно, чтобы повысить риски эпидемий, о которых давно забыли.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника эпиднадзора управления Роспотребнадзора, напомнила, что национальный проект «Здоровье», внедренный в 2006 году, привел к планомерному снижению в десятки раз заболеваемости вирусом В, краснухой, гриппом, благодаря именно вакцинации. Но есть другая - печальная статистика. Сегодня мы отмечаем рост числа непривитых детей от кори. Если в 2008 году отказников было 1,9 тысяч, то в 2018 году 5, 5 тысяч. Причина – отказ родителей. В Прикамье зафиксировано уже несколько случаев заболеваемости корью. На фоне европейских событий, эта информация оптимизма не вызывает.

Конечно, любая мама мечтает, чтобы ее ребенок был здоровым, ее страхи понятны, она имеет право на информированность, которой сегодня так не хватает. Родители не знают, где получить правдивую и достоверную информацию по вакцинопрофилактике.

Просвещать родителей о пользе вакцинации, о возможных реакциях организма, как на них реагировать – задача врачей, которые, к сожалению, не всегда ее выполняют. Все участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо использовать разные ресурсы для просвещения людей об опасности отказа от прививок, активнее рассказывать об этой проблеме через СМИ и социальные сети.

Самое главное, что каждый из нас-родителей должен понимать, что его решение – ответственность за чье-то здоровье.