Используй материнский капитал в качестве первоначального взноса за новую квартиру от «СтройПанельКомплект»

Одной из самых востребованных программ покупки новой квартиры от «СтройПанельКомплект» является программа с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотечному займу или рассрочке от застройщика.

Программа помогает улучшить жилищные условия семьям с двумя и более детьми.

Жилые комплексы СПК отлично подходят для проживания больших семей – ведь в них созданы комфортные условия для всех поколений.

В 3-комнатных квартирах новоселов порадуют кухни-столовые, 18 кв.м., где можно организовать просторную обеденную и гостевую зоны. Мамы оценят наличие гардеробных, а папы – просторные парковки. Дети найдут множество друзей, с которым с удовольствием будут проводить время на игровых и спортивных площадках.

В каждом доме представлено порядка 15 вариантов функциональных планировочных решений, с площадью квартир от 24 до 80 кв.м. Полная отделка позволяет заезжать в квартиру сразу после получения ключей. В жилых комплексах «СтройПанельКомплект» царит атмосфера добрососедства!

В 2018 году порядка 1300 семей стали счастливыми новоселами квартир в ЖК «Белые росы», «Медовый», «Мотовилихинsky».Выбирайте квартиру от надежного застройщика и справляйте новоселье в запланированный срок!

Фото пресс-службы «СтройПанельКомплекта»

В ЖК «Белые росы» работает офис продаж застройщика, который расположен по адресу ул. Весенняя, 20 – 118 (4 подъезд). Здесь можно получить полную консультацию, подать на рассмотрение кредитную заявку, а главное, посетить строящийся объект с экскурсией.

Приезжайте и окунитесь в атмосферу загородного уюта и спокойствия, оцените инфраструктуру и благополучный социальный климат комплекса, расположенного в 15 минутах езды от центра города.

Чтобы стать частью дружной семьи новоселов СПК, вы можете приобрести квартиру в одном из строящихся объектов застройщика. Отдел продаж «СтройПанельКомплект» расположен по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 12б. Тел. (342) 214-05-11. Проектные декларации и информация об объектах расположена на сайте www.spk.perm.ru и дом.рф