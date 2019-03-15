«Это клевета!» Житель Прикамья, которого обвинили в живодерстве, намерен судиться с зоозащитниками

Житель Пермского края, которого затравили в соцсетях после фотографий с собакой, которую тащил автомобиль, намерен судиться с зоозащитниками.

Напомним, в декабре в соцсетях Соликамска появилось фото, на которых видно, что синий автомобиль тащит собаку на привязи. Автор поста пояснила, что водитель долго тащил животное по дороге. Зоозащитники обратились в полицию с требованием наказать владельца собаки за жестокое обращение. Но источник в МВД рассказал нам другую версию истории.

- По словам владельца животного, он вместе с другом чистил снег у дома, - сообщили нам в полиции. – Собака набросилась на его товарища и начала его грызть прямо на глазах двух детей. Хозяину животного удалось с трудом оттащить разъяренного пса. Он побоялся взять собаку в машину и привязал на поводок. Мужчина рассказал, что ехал очень медленно, постоянно останавливался. Хотел отдать ветеринарам. Но на трассе его остановили, стали фотографировать. Он забрал собаку и отпустил на волю.

Но в социальных сетях зоозащитники все равно требовали наказать водителя.

Как стало известно, в феврале он подал ответное заявление в полицию, потому что посчитал, что его оклеветали в соцсетях. Стражи порядка провели проверку.

- Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения еще 22 февраля, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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