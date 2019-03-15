2019-03-15T10:36:12+03:00
Общество

Сколько в Перми зарабатывает присяжный заседатель и как им можно стать?

В список народных судей до 2021 года включили 20 тысяч пермяков
Андрей МАТЛИН
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Суды с участием присяжных теперь проходят не только в краевом суде.Суды с участием присяжных теперь проходят не только в краевом суде.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Кизеловском городском суде недавно рассматривалось дело об убийстве. Местную жительницу обвиняли в том, что она убила мужа, поскольку якобы испытывала к нему неприязнь. Но присяжные посчитали, что удар ножом женщина нанесла в ответ на действия суженого, который угрожал лишить ее жизни, то есть превысила допустимые пределы самообороны. И вместо длительного заключения ей было назначено условное наказание.

С 1 июля прошлого года судебные заседания с участием присяжных стали проходить не только в краевом суде, но и в городских и районных судах. Но пока таких процессов единицы, хоть их число и неуклонно растет.

- За 6 месяцев прошлого года районными и городскими судами Пермского края было рассмотрено 6 уголовных дел с участием присяжных заседателей, - сообщил заместитель председателя Пермского краевого суда Ян Заборский. - В этом году уже рассмотрено 2 дела и еще 3 поступило в суды с ходатайством рассмотреть их с участием народных судей.

Получается, суд присяжных заседателей востребован обществом и очень важен. Но вот граждане соглашаются выполнить ответственную роль народного судьи, увы, неохотно. А ведь многим из нас могут предложить стать народным заседателем.

Списки присяжных заседателей составляются на 4 года случайным образом.

Все, что нужно для того, чтобы попасть в него - быть старше 25 лет, не иметь судимости, проживать на территории Прикамья да знать русский язык.

Такие списки в Перми и Прикамье на ближайшую четырехлетку уже составлены.

В них попали 27 тысяч 480 жителей Прикамья, из них около 20 тысяч – пермяков, - сообщили в краевом суде.

Казалось бы, даже если вы попали в этот список, вероятность, что предложат стать народным судьей именно вам – не больше, чем выиграть в лотерею.

Но это не так.

- Для того, чтобы успешно сформировать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела, Пермский краевой суд рассылает до 4500 приглашений, на которые откликается несколько десятков человек, - говорит Ян Заборский. - По нашим приглашениям приходят лишь от 1 до 4 процентов граждан из числа тех, которым направляются приглашения, это очень мало. В результате затрачиваются немалые средства добросовестных налогоплательщиков.

Возможно, не все знают, что труд присяжных заседателей – напряженный, и он вознаграждается.

Сколько же платят народным судьям?

- Каждому присяжному заседателю выплачивается вознаграждение в размере половины оклада судьи, которое пропорционально количеству отработанных дней, - сообщили в краевом суде. - Средний размер вознаграждения составляет примерно 550 рублей за день участия в деле в районном или городском суде, 650 рублей - за один день участия в рассмотрении дела в краевом суде. Возмещаются также расходы на проезд. Увольнение присяжного или его перевод на другую работу в период участия в рассмотрении дела по инициативе работодателя не допускаются.

Роль народных заседателей, действительно, важная. Вердикт народных судей, которые судят «по-человечески», нередко расходится с позицией стороны обвинения.

Напомним: во время судебного процесса народным заседателям предстоит ответить на три основных вопроса: «Доказано ли, что деяние имело место?», «Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?», «Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?»

ИСТОЧНИК KP.RU

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