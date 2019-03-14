«Пассажиру расцарапало лицо песком с улицы». В Прикамье в троллейбусе произошел пневматический взрыв

Посыпка улиц от гололеда смесью песка и соли чуть не привела к драматическим последствиям.

В березниковских СМИ сообщили о том, что сегодня в девять утра в салоне троллейбуса шестого маршрута в Березниках раздался сильный хлопок, после чего тот сразу остановился как вкопанный.

- Троллейбус уже повернул от кинотеатра "Мелодия" к Мемориалу "Вечный огонь", когда прямо под моим сидением раздался громкий хлопок, больше похожий на взрыв, что-то будто сильно ударило меня снизу и в салон полетели какие-то черные хлопья, - приводит березниковский портал "Непермь" слова одной из пассажирок Елены.

Елена сильно испугалась, а вот еще один из 10 пассажиров, которые были в салоне, не отделался испугом. По словам очевидцев, ему чем-то поранило лицо и порвало куртку.

37 троллейбусов, которые бегают в Березниках, обслуживаются муниципальным предприятием МУП «Водоканал».

Там сообщили, что они уже провели предварительное расследование этого ЧП.

- Да, был разрыв колеса, пневматическим взрывом повредило кожух над колесом, - сообщил исполнительный директор по транспорту МУП "Водоканал" Юрий Ермошкин. - В результате с улицы воздухом забросило песок. Одного пассажира этим песком исцарапало. Водитель троллейбуса сразу же после этого происшествия сообщил о нем нашему диспетчеру. Тот направил на вызов сотрудника нашей службы безопасности движения. Когда тот прибыл на место, пассажир, который получил травму, уже ушел с места ДТП.

Что же могло послужить причиной пневматического взрыва?

Согласно предварительному выводу нашего расследования – всему виной некачественная восстановленная резина, колесо могло лопнуть и из-за заводского брака. На моей памяти - это второй такой случай, то есть колеса подобным образом взрываются редко.

Смогут ли получить какую-то компенсацию пострадавшие?

- У нас каждый пассажир, садясь в автобус, - уже застрахован, у нас договор со страховой компанией, - ответили на этот вопрос в березниковском «Водоканале». Если пострадавший пассажир обратится к нам - мы его направим в страховую организацию.