В Перми появится новая трамвайная ветка между вокзалом Пермь II и Мотовилихой

Как известно, в октябре этого года железнодорожники планируют закрыть движение электричек на участке между станциями Пермь II и Пермь I.

У тех же дачников возникает вопрос: а как же после этого быть тем, кто, допустим, привык ездить на дачу с главного железнодорожного вокзала города?

Власти успокаивают: во-первых, с 1 декабря прошлого года между этими станциями стали курсировать автобусы маршрута №2. А во-вторых, между ними появится и трамвайное сообщение.

Речь об этом шла на совещании в краевом минтрансе.

Как сообщают в транспортном министерстве, трамваи должны побежать между вокзалами Пермь I I и Пермь I уже до конца 2021 года. Именно такие сроки называются в проекте строительства первого этапа скоростной трамвайной линии. При этом проектировщики рассчитывают, что удастся использовать для движения трамваев существующие железнодорожные пути - практика переделки рельсов для поездов под трамвайные давно применяется в Европе.

- Таким образом, стоимость работ может уложиться в 1 миллиард рублей, - рассчитывают в минтрансе.

Какие именно вагоны пустят между двумя вокзалами, пока неизвестно. Но ясно, что они будут современными - трамвайное движение хотят сделать скоростным, его график обещают согласовать со временем отправления электропоездов со станции Пермь I.

- Увеличить скорость трамваев позволит технология бесшовного рельса, - отмечают в краевом транспортном министерстве.

В 2022 году должны построить, по планам, транспортно-пересадочный узел в Мотовилихе. После этого, на втором этапе возведения новой трамвайной ветки, вместо электричек должны пустить трамваи и на участке от Перми I до этой новой станции. Прибыв на нее, дачники смогут на трамвае добраться до Перми II либо сесть на кольце на улице 1905 года на трамвай, идущий в сторону улицы Уральской.

- На станции в Мотовилихе будет реализован принцип «сухих ног», когда при пересадке все будет рядом, и не потребуются длительные переходы, пообещали в минтрансе.

В более отдаленных планах - соединить новую трамвайную ветку с микрорайоном Парковый, проделав тоннель в железнодорожной насыпи. Но конкретные сроки по третьему этапу «трамвайного» строительства пока не называются.