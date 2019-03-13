Как пермякам устроить ребенка в детский сад

В Перми началось комплектование детских садов на 2019 – 2020 учебный год. Оно пройдет с 1 апреля по 30 мая непосредственно в дошкольных учреждениях.

Как сообщили в администрации Перми, ожидается, что в этом году в детские сады пойдут около 15 тысяч детей, будет работать 131 учреждение дошкольного образования, а также 55 частных лицензированных садов.

Зачисление происходит по возрасту. Путевки получат дети 2016 года рождения, а также 2017-го, но только льготные категории (это дети из многодетных семьей, дети сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и другие категории).

Как пояснили в департаменте образования Перми, до 1 апреля всем родителям, чьи дети претендуют на место в детском саду, нужно подтвердить свое право на путевку и, если этого не было сделано раньше, написать соответствующее заявление.

Сделать это можно одним из способов:

1.Лично обратиться в отдел образования по месту жительства (адреса и телефоны смотрите в рубрике «Кстати»)

2.Зарегистрировать личный кабинет на дошкольном портале города Перми (permsad.permedu.ru)

3.Воспользоваться сервисом через Многофункциональные центры

4.Зарегистрироваться на сайте госуслуг (gosuslugi.ru).

Кроме этого, в отдел образования нужно обратиться родителям, которым необходимо предоставить дополнительные данные о детях:

- льготу на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в детский сад;

- медицинские документы ребенка (для определения в группы оздоровительной направленности);

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для определения в группы компенсирующей направленности).

С 1 по 15 апреля пройдет формирование списков детей, а уже с 16-го на дошкольном портале родителям будет доступна информация о том, в какой детский сад зачислен их ребенок. Также извещать о зачислении специалисты детских садов будут через электронную почту и по телефону. Родителям сообщат, в какое время им нужно подойти в сад и подать заявление.

При этом дети смогут посещать дошкольное учреждение только после 1 июля.

- А если ребенку три года исполнилось уже в январе, и его маме давно пора выходить на работу? Можно ли получить место раньше 1 июля? – позвонили мы в департамент образования.

- До 1 июля детские сады, как правило, укомплектованы полностью, но в каждом конкретном случае проблему можно как-то решить. Например, временно найти для ребенка место в другом детском саду. Каждый вторник родители могут прийти на личный прием в департамент (улица Сибирская, 17) и решить свои вопросы. Запись по телефону 212-70-50.

Кроме этого, родители могут получить консультацию по телефону 212-98-47 или по электронной почте do@gorodperm.ru.

КСТАТИ

Районные специалисты по дошкольным образовательным учреждениям

Дзержинский район, улица Ленина, 85, каб. 49. Тел. 246-60-26

Индустриальный район, ул. Мира,15, каб. 606. Тел. 227-88-99

Кировский район, ул. Закамская, 26, каб. 20. Тел. 283-33-60

Ленинский район, ул. Пермская, 82, каб.24. Тел. 212-94-62

Мотовилихинский район, ул. Уральская, 36, каб.117. Тел. 260-14-15

Орджоникидзевский район, ул. Бушмакина, 26а, каб. 9. Тел. 284-69-77

Свердловский район, Комсомольский пр., 77, каб. 5. Тел. 241-03-81