«Перми вновь грозит «ледовое побоище». Синоптики предупреждают об экстремальном понижении температуры этой ночью

Днями жестянщика у нас называют неприятные моменты, когда в час пик дороги превращаются в ледяную катушку, после чего к жестяных дел мастерам выстраиваются очереди из помятых в авариях автомобилей.

Именно такой «праздник автомастеров» грозит случиться завтра утром, когда автомобилисты в массовом порядке поедут на работу.

Еще в первой половине дня в среду будет идти мокрый снег, а к вечеру приморозит.

- В ночь на четверг, теперь это уже совершенно точно ясно, температура воздуха резко опуститься - до -9 градусов в Перми и до -12 градусов по северу-западу Прикамья, - прогнозирует руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – И днем в четверг она будет отрицательной, к тому же продолжит падать снег, к счастью, не слишком интенсивный. Так что автомобилистам надо быть предельно внимательными и осторожными.

По данным метеоролога, такое похолодание продержится до субботы. При этом погода вернется к норме – сейчас у нас теплее обычного на 6-8 градусов.

Но уже в воскресенье в Прикамье обещает вновь потеплеть - до нуля градусов или чуть выше. Предварительные прогнозы говорят о том, что такое потепление может продлиться, как минимум, до середины следующей недели.

В среду в первой половине дня в Перми будет от +1 до -1 градуса. К ночи похолодает до -8 градусов. Будет идти снег.

В четверг днем температура воздуха будет отрицательной – от -1 до -2 градусов. Местами будут небольшие снегопады.

В пятницу днем станет чуть холоднее – до -3 градусов. Из-за облаков время от времени будет выглядывать солнце.

В субботу погода также обещает быть вполне комфортной для середины марта - с прояснениями на небе, с температурой днем до -2 градусов.

В воскресенье столбик термометра днем может подняться до нуля градусов или чуть выше. Прояснений станет меньше – небо преимущественно будет пасмурным.