Когда все - Победители!

15 марта в Перми прошёл Второй региональный этап Всемирных Игр Победителей - спортивный праздник для детей, победивших онкологические заболевания. Всего в состязаниях приняли участие 63 ребёнка из разных уголков Пермского края.

На церемонии открытия директор благотворительного фонда “Берегиня” Татьяна Голубаева рассказала, как важно проводить такие Игры в Перми: “На протяжении 10 лет работы фонда все наши усилия направлены на то, чтобы дети с онкологическими заболеваниями выздоравливали. Очень важно проводить Второй региональный этап в Перми, потому что мы понимаем, как много детей нуждается в социально-психологической реабилитации”.

Игры начались с таких дисциплин, как бег на 60 метров, стрельба, настольный теннис и шахматы. За ними последовали ходьба, футбол и прыжки в длину.

Нужно отметить, что проигравших на этом празднике не было - каждый получил приятные впечатления от спорта и общения, а родители и друзья были всегда рядом и болели за своих детей.

Маленьких участников наградил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов: “Это настоящий праздник для детей, которые сделали первый шаг к вере в себя через спорт и уже одержали самую важную победу - победу над онкозаболеванием. Спорт стирает границы, нет ничего невозможного!”.

Кроме того, на празднике присутствовал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков: “Жизнелюбие, вера в победу, спорт - все это и есть Игры Победителей”. Большинство ребят получили награды из рук спортсменов и руководителей гандбольной команды «Пермские Медведи».

Провести жеребьевку и определить, кто поедет на Всемирные Игры Победителей в Москву, было предложено представителю генерального партнера Игр в Перми – советнику председателя совета директоров ПАО “Метафракс” Марии Коноваловой. По её словам «Игры победителей» - светлое и жизнеутверждающее мероприятие, которое помогает рассказать всем о том, что детский рак действительно излечим: «Это важно как для детей, которые поправились, так и для тех, кто еще лечится - на примере Игр фонд “Берегиня” рассказывает, что побороть можно всё, даже тяжелую болезнь».

С помощью лотереи были выбраны 10 участников Регионального этапа в Перми, которые отправятся в июле на Всемирные Игры в Москву.

Проект реализован при поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс» Сейфеддина Рустамова.

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