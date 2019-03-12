«Наташа не сдается». Смертельно больной девочке, которую спасала Жанна Фриске, нужна помощь пермяков

14-летняя Наташа Долматова – та самая девочка, которую в свое время пыталась спасти Жанна Фриске. Девочка, напомним, уже шесть лет борется с тяжелой формой рака мозга. У маленькой пермячки медуллобластома – очень редкая форма болезни, которая встречается один раз на миллион.

Опухоль врачи удалили, но на ее месте появилось новое образование. Операцию согласились провести немецкие специалисты из клиники «Шарите». В короткие сроки требовалось собрать 250 тысяч евро. Благотворительный фонд «Дедморозим» объявил сбор средств. На помощь семье пришли тысячи россиян, в том числе известная певица. Жанна Фриске в то время тоже боролась со страшной болезнью и перечислила 120 тысяч евро на лечение Наташи – из тех средств, что собрали для нее поклонники.

Жанна умерла летом 2015 года, но даже после смерти она помогала Наташе Долматовой. Художник Никас Сафронов выставил на благотворительный аукцион портрет певицы, а вырученные деньги отдал семье тяжело больной пермячки.

Наташа пережила уже десятки операций, рецидив, кому, но не теряет надежду на выздоровление. Она создает своими руками поделки, старается учить стихотворения, рисует и любит играть со своим котом. Все это дается ей тяжело, но она не сдается.

И сейчас ей снова нужна поддержка добрых людей.

- Последние несколько лет все дальние путешествия в жизни Наташи случаются только к докторам, - рассказывают в «Дедморозим». - Сейчас они оценивают состояние девочки как стабильное и делают все возможное, чтобы оно не ухудшалось, а улучшалось.

В начале апреля Наташу ждут в Москве на контрольной консультации для обсуждения дальнейшего плана лечения у профессора Ольги Григорьевны Желудковой.

- Дело в том, что семья Долматовых не в силах самостоятельно оплатить авиабилеты, проживание в Москве, а также покупку расходных материалов и медикаментов для промывки подкожного порта – системы доставки химиотерапии, которая напрямую воздействует на опухоль, общей стоимостью 60 тысяч рублей, - говорят волонтеры.

ВАЖНО

Как помочь Наташе и семье поехать в Москву

1.Помочь Наташе Долматовой можно по ссылке – https://dedmorozim.ru/2019/03/11/zhiznenno-vazhnoe-puteshestvie-natashi-dolmatovoj/

2.Отправив СМС на номер 7715 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек)

3.В приложении «Сбербанк Онлайн»: «Переводы и платежи» – «Остальное» – найдите в поисковой строке «Дедморозим» (недоступно на iOS)

4.В меню банкомата: «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» —«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»