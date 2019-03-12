«Самый сексуальный учитель России» дал советы о том, как выучить английский язык
27-летний учитель английского языка из Перми Вячеслав Посох недавно покорил социальные сети. Звание «Самый сексуальный учитель России» на него свалилось неожиданно - после победы в конкурсе «Мужчина в образовании» журналисты заглянули в его Instagram и увидели фотографии, на которых Вячеслав позирует с обнаженным торсом.
Но такая слава Вячеславу не нравится.
- Неприятно, когда в тебе видят только красивую обложку, - говорил он.
12 марта Вячеслав рассказал в эфире радио «КП»-Пермь» о том, как помочь ребенку выучить английский язык.
- Если вы хотите добиться больших результатов, надо нанимать репетитора, - говорит Вячеслав. - Урок в классе длится 45 минут, 5 минут уходит на установку дисциплины. Если даже в классе 15 человек, то каждому ребенку достанется всего 2-4 минуты языковой практики.
Еще три совета для родителей
1. Объясняйте детям, что такое английский язык в современном мире и почему важно его знать. Рассказывайте, какие возможности открывает знание английского: путешествия, новые знакомства.
2. Не исправляйте ошибки за детей. Если ребенок при выполнении домашнего задания сделал ошибку, ничего страшного. Так и преподаватель будет знать, с какими проблемами сталкивается ученик, и ребенок лучше запомнит материал.
3. Лучший подарок ребенку, если есть возможность, – это лагерь за рубежом или просто семейная поездка за границу. Чтобы он хотя бы неделю пообщался с носителями языка.
Педагог дал советы и взрослым, которые также учат английский язык.
- Играйте, устанавливайте приложения и новостные каналы на английском, это вам поможет, - советует Вячеслав. - Я, например, потребляю всю информацию только на английском языке.
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ИСТОЧНИК KP.RU