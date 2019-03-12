«Упал, очнулся - гипс». Три истории от пермяков, сидящих в очереди в травмпункте

В пермских травмпунктах, несмотря на то, что после «гололедных» выходных в Перми потеплело, и лед подтаял, по-прежнему скапливаются очереди - дают о себе знать «скользкие» мартовские праздники. Мы пообщались с пермяками, сидящими в очереди к доктору. Все истории из серии «Упал, очнулся - гипс».

- Я пошел 8 марта выгулять пса, мы шли по улице Островского, там на тротуарах образовалась целая колея, то ли люди ее протоптали, то ли трактор проехал, - говорит 40-летний пермяк Сергей. - Я устремился за собакой, заскользил, попал ногой в эту колею и грохнулся со всего размаха. Теперь вот у меня распухло колено, на ногу не могу ступить, не сплю по ночам. И вот теперь я здесь, в травмпункте.

- Я тоже не смог больше терпеть, - подключается к разговору 50-летний Руслан. - 8 марта жена попросила меня сходить в магазин. В такой день я не мог ей отказать. Вышел из подъезда нашего дома, - мы живем в микрорайоне Загарье. Сделал шаг и – поехал. Потом потерял равновесие и упал. При падении подвернул руку. В магазин я все-таки кое-как сходил, решил, что буду терпеть. Но боль и опухоль в запястье – все больше и больше. Пришлось прийти сюда. Думаю, мне теперь долго не придется крутить баранку – я работаю водителем. И как шофер могу сказать, что этой зимой снег на многих улицах в городе не убирают, а просто сгребают по сторонам, на тротуары. А там он превращается в лед.

- Если в центре на улицах и во дворах снег и лед еще как-то убирают, то на дорогах в частном секторе – просто беда, - говорит 39-летняя пермячка Юлия. - Мы живем в своем доме в микрорайоне Южный. Пошли 8 марта с сынишкой погулять в близлежащий лес, там ходили спокойно. А пришли к нам в микрорайон – там сплошные торосы изо льда и снега. Я поскользнулась и сломала правую руку. Больше четырех часов ждала приема в травмпункте, чтобы мне наложили гипс, так много было в праздники народу. Теперь вот пришла на повторный прием – хочу узнать, когда снимут гипс и мне удастся начать работать на компьютере.

В травмпункте на улице Куйбышева мы насчитали в очереди больше тридцати человек. А потом появилась сотрудница медучреждения.

- Здесь нельзя ничего снимать и выспрашивать без разрешения минздрава! – заявила она.

Доводы о том, что травмы во время гололеда вряд ли являются государственным секретом, который стоит утаивать, ее не убедили.

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